Eventi e scadenze: settimana del 17 marzo 2025

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- XIII edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinato dal Comitato Edufin e promosso dal MIUR- Palacongressi di Rimini - L'evento riunirà tutti i ricercatori supportati dalla fondazione che lavorano sulle malattie genetiche rare, offrendo un'opportunità di confronto sugli ultimi progressi e sulle sfide della ricerca biomedica. L'incontro sarà un’occasione per costruire nuove collaborazioni e stimolare il dibattito scientifico- Nona conferenza di Bruxelles dal titolo "Standing with Syria: meeting the needs for a successful transition" (A fianco della Siria: soddisfare le esigenze per il buon esito della transizione), organizzata dal Servizio europeo per l'azione esterna08:00 -- Il Consiglio "Affari esteri" si svolgerà a Bruxelles e sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas09:30 -- Altare della Patria, Roma - Deposizione, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto per la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Saranno presenti tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana11:00 -- Sede OCSE, Parigi - L'OCSE presenterà il suo Interim Economic Outlook, un'analisi aggiornata delle prospettive economiche globali. L'evento esaminerà le tendenze della crescita, l'inflazione, le politiche monetarie e fiscali. L'incontro riunirà esperti, economisti e rappresentanti istituzionali11:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra Abdullah II, Re di Giordania12:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Re Abdullah II di Giordania15:45 -- SDA Bocconi, Milano - Presentazione della ricerca condotta insieme ad AssoSoftware su oltre 250 imprese tra il 2024 e il 2025, per indagare su come l'IA stia entrando nelle aziende italiane, quanto sia la spesa dedicata e su quali settori stia intervenendo maggiormente. Tra i relatori, il Sottosegretario Barachini e il Direttore Generale AgID, Nobile- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative primo trimestre che si chiuderà il 31 gennaio 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Inizia la riunione di politica monetaria10:00 -- Sala Koch, Senato - Le Commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione di Mario Draghi in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato da INPS, Fondazione "Paolo Murialdi" e Università La Sapienza di Roma. Parteciperanno, tra gli altri, i presidenti di INPS, INPGI, CASAGIT, AGCOM e Fondazione "Paolo Murialdi" e il vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti10:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Presentazione del 6° rapporto dell'Osservatorio Burocrazia CNA dal titolo "100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese". Interventi di Giuseppe Cascone, (Vicepresidente nazionale CNA), Marco Capozi (Responsabile dip. Relazioni istituzionali e Affari legislativi). Partecipano il ministro Paolo Zangrillo e Dario Costantini (Presidente nazionale CNA)14:30 -- Senato della Repubblica - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di rappresentanti della società Meta in Italia- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione del Bilancio Annuale al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2024 e del progetto di bilancio d’esercizio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, enti, istituzioni, acceleratori e investitori esteri- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Bruxelles - Il tema principale del vertice sociale trilaterale sarà "Riportare l'Europa, in un contesto geopolitico difficile, ad essere un'area attraente, competitiva e favorevole agli investimenti che protegga e crei posti di lavoro di qualità"08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme08:30 -- La Commissione Difesa della Camera svolge l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, sulle linee generali dell’incarico ricoperto09:30 -- Camera dei Deputati - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo13:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo del 20-21 marzo14:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato svolgono l'audizione informale del presidente di Stellantis, John Elkann, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia20:00 -- Bruxelles, Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all'evento "Vinitaly Preview: l’eccellenza del Made in Italy a Bruxelles"- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 e convocazione dell’Assemblea dei Soci- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e approvazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Neodecortech (il “Gruppo”) al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Bollettino Economico- Il Vertice Euro si svolge a Bruxelles- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo09:00 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione09:00 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles10:30 -- Sede di Confindustria Moda, Milano - Conferenza stampa di presentazione di SAMAB, Fashion Technologies Event, l'evento dedicato alle tecnologie abilitanti della filiera della moda. Verranno presentati dati e trend sull'andamento della filiera della moda, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali e sulle prospettive future del settore10:30 -- Le Village by CA, Milano - Conferenza stampa online di presentazione dell'evento "AI e Insurtech - Sfide, opportunità e casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'industria assicurativa in cambiamento", organizzato da IIA. Durante la conferenza, saranno anticipati alcuni dei principali topic, tra cui l'Insurtech Index 2024, realizzato dall'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano e IIA- Italian Insurtech Association'11:00 -- Piazza dei Cavalieri di Malta, Roma - Il Presidente Mattarella visiterà l'Istituto di Studi Romani in occasione del centenario di fondazione13:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella a colazione in onore dei Cardinali italiani di nuova nomina- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2024- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2024 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024- Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Germania - Scope pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Strasburgo - Incontro bilaterale tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e il Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina, Ruslan Stefanchuk10:00 -- Strasburgo - Intervento del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana alla terza sessione "La violenza contro i politici" nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d'Europa- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione Progetto bilancio d’esercizio e consolidato 2024- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio