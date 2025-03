Powersoft, utile 2024 in leggera crescita a 12,3 milioni. Dividendo di 0,82 euro

Powersoft

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha comunicato che iconsolidati complessivi realizzati nel corso delammontano a 72,4 milioni di euro, con una crescita del 2,9% rispetto a 70,3 milioni del 2023, trainata dal mercato americano che ha registrato un'ottima performance in entrambi i settori di riferimento, Live Touring e Install.L'consolidato ammonta a complessivi 20,0 milioni di euro, in crescita rispetto a 19,7 milioni del 2023 e con un'incidenza sul fatturato pari al 28,0%. L', rettificato per tenere conto dei costi straordinari relativi all'operazione di acquisizione K-Array, è pari a 20,2 milioni di euro (EBITDA Adj margin pari al 28,3%). Ilconsolidato risulta positivo e pari a 12,3 milioni di euro, in crescita del 2,4%.Ladel Gruppo al 31 dicembre 2024 risulta positiva (cassa netta) per 10,2 milioni di euro rispetto a 5,4 milioni al 30 giugno 2024 e 17,8 milioni al 31 dicembre 2023."I risultati raggiunti confermano la solidità e la capacità di crescita del nostro Gruppo, che, anche in uno scenario complesso e competitivo - ha detto l'- Il 2024 non è stato solo un anno di consolidamento della redditività e della solidità finanziaria, ma anche di importanti traguardi che raccontano il nostro impegno verso il futuro. Tra questi, spicca la prestigiosa collaborazione tecnologica con, che unisce due eccellenze italiane nell'obiettivo comune di ridefinire l'esperienza audio nel settore automotive, con una forte attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità, valori che da sempre contraddistinguono il nostro percorso"."Il mese di febbraio ha visto l'annuncio di due operazioni strategiche che confermano il ruolo di Powersoft come protagonista globale nel settore - ha aggiunto - Abbiamo infatti comunicato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di K-Array, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio ad alte prestazioni e dal design compatto. Acquisizione che rappresenta un passo strategico veramente importante per la nostra azienda e per il mercato dell'audio professionale. Powersoft ha inoltre annunciato una nuova partnership con Cohesion, azienda del Clair Global Group e punto di riferimento nella produzione di sistemi audio professionali: una collaborazione destinata a ridefinire il futuro della produzione di eventi live e oltre., forti di risultati concreti e di progetti che rafforzano la nostra identità e il nostro ruolo nel settore audio".Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 16 aprile 2025, di destinare 0,82 euro per azione (payout ratio dell'85%, in linea con lo scorso esercizio e dividend yield di 5%), al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di unagli azionisti per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola al 28 luglio 2025, con messa in pagamento il 30 luglio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo il 29 luglio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (12.535.062), è stimato in 10.278.751 euro.