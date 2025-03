Satispay: previste 400 assunzioni nel 2025

(Teleborsa) -, la super app di mobile payment alternativa alle carte di credito e debito, che da quando è sul mercato lavora pere per generare valore e impatto positivo per il mercato e la sua community diDopo aver raggiunto un organico di circa 700 persone, nel 2025 la società ha in programma l’assunzione di 400 nuovi membri del team per tutte le posizioni aperte sul sito. L’evoluzione sarà accompagnata da un ulteriore sviluppo del programmaTra le novità anche la partnership con, tech company e centro medico specializzato in psicologia e nutrizione online, che si inserisce nell’area del programmae prevede 5 sedute di supporto psicologico per ogni dipendente da utilizzare quando desidera, oltre che la possibilità di disegnarsi percorsi personalizzati a condizioni agevolate., ha commentato: "Il team è fondamentale, per questo investiamo tanto per farlo crescere e per offrire i migliori strumenti. Il benessere psicofisico rappresenta una delle aree a cui prestiamo attenzione. Da qui l’idea dell’accordo con Serenis per portare alle persone in Satispay l’opportunità di un supporto aggiuntivo per affrontare al meglio le sfide che lavoro, vita e in generale il mondo ci lanciano. Con il programma Satispay CareAbout mettiamo in campo tutto ciò che è necessario, per un’azienda giovane come la nostra, atracciando un percorso di evoluzione professionale che permetta a ciascuno di fare la differenza nel proprio ruolo e in collaborazione con gli altri. Questo e la condivisione dei nostri radicati valori aziendali è ciò che ci permette di attrarre i migliori talenti e di creare un ambiente di lavoro stimolante dove le persone possono crescere insieme all'azienda".Con Satispay CareAbout, la tech company supporta i suoi dipendenti con evolute politiche del personale in tutte le sfere dalla vita, dalla salute alla famiglia fino alla crescita personale ed economica. A CareAbout Health, si affiancano infatti le misure di CareAbout Family, che prevedono il doppio dei giorni di congedo parentale - per un totale di 20 giorni - che il. Sul fronte più strettamente professionale, oltre a programmi di formazione specifica per il management, con CareAbout Growth Satispay assicura a tutti i dipendenti la possibilità di accedere a corsi personalizzati di lingua a scelta.Infine, decisivo per diffondere internamente la cultura e responsabilità dell’ownership e per creare un totale allineamento tra gli obiettivi dell’azienda e del team, con il piano di Stock Option, Satispay investe a lungo termine sulle sue persone premiandole con azioni. Una leva importante di condivisione quella delle Stock Option, che la società ha fatto crescere nel tempo e che oggi rappresenta il 15% del valore della società (equivalente a 150 milioni di euro sulla base delle ultime valutazioni).