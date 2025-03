Bank of Japan tiene tassi fermi: preoccupa impatto dazi

(Teleborsa) -, al termine della riunione di politica monetaria odierna, ha deciso, con voto unanime, di, mostrandosisulla sua economia profondamente vocata all'export. La decisone èdel mercato ed era pressoché scontata, essendo in calendario subito prima della riunione della Federal Reserve, da cuoi si attende un sostanziale nulla di fatto.nel complesso. Le esportazioni e la produzione industriale - si legge nello statement - sono rimaste più o meno invariate. Con un trend in miglioramento negli utili aziendali, glifissi delle imprese hanno seguito un trend. La situazione occupazionale e di reddito è migliorata moderatamente. Iprivati ??hanno seguito un trendnonostante l'impatto degli aumenti dei prezzi e di altri fattori"."Per quanto riguarda i- afferma la BoJ - permangonoche circondano l'attività economica e i prezzi in Giappone, tra cuie ad altre politiche" e "gli sviluppi nell'attività economica estera e nei prezzi", inclusi quelli delle materie prime."In queste circostanze, è necessario prestare la dovutae al loro impatto sull'attività economica e sui prezzi del Giappone. In particolare, con il comportamento delle aziende che di recente si è spostato maggiormente verso l'aumento di salari e prezzi, gli sviluppi del tasso di cambio hanno, rispetto al passato, maggiori probabilità di influenzare i prezzi", conclude la banca centrale giapponese.Dopo la decisione sui tassi, losul mercato del Forex, scambiando a 149,33 rispetto al dollaro statunitense (-0,01%).