Pozzi Milano acquista il 90% di Venditio per 675 mila euro

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha, master agent specializzato nella promozione della vendita di prodotti tableware e kitchenware con sede a Montélimar in Francia, a seguito della sottoscrizione dell'accordo vincolante. L'operazione prevede inoltre un'opzione sul restante 10%, esercitabile in due tranche entro il 30 aprile 2027.L'acquisizione, si legge in una nota, rappresenta un, un'area di riferimento per l'espansione di Pozzi Milano, rappresentante al 31 dicembre 2023 circa il 20% dei ricavi della società. Mediante l'operazione, Pozzi Milano da avvio alla sua strategia di crescita per linee esterne e sviluppa un hub strategico per tutti i suoi brand che amplierà significativamente la propria capacità distributiva e commerciale, ottimizzerà la supply chain e valorizzerà ulteriormente l'expertise commerciale acquisita nel mercato francese."L'integrazione di Venditio all'interno del nostro Gruppo rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il nostro posizionamento diretto in Francia - ha detto- Venditio vanta un know-how specifico nella vendita di prodotti tableware e kitchenware con una solida rete commerciale, elementi che ci consentiranno di ottimizzare le operazioni di vendita e di offrire un servizio più efficiente e mirato ai nostri partner francesi. Il consolidamento della nostra presenza diretta nel mercato francese ci permetterà di massimizzare il valore generato dall'intera filiera, potenziando la competitività del Gruppo a livello internazionale".Costituita nel 2017, Venditio si è affermata come master agent specializzato nella promozione e vendita di prodotti tableware e kitchenware. Al 30 giugno 2024, Venditio, con un team di otto professionisti, opera come punto di riferimento nel settore dell'intermediazione commerciale, offrendo servizi di consulenza strategica e negoziazione per brand di prestigio. Al 31 dicembre 2023, Venditio ha rappresentato in Francia e in Belgio i marchi EasyLife e Pozzi Milano 1876, consolidando la posizione grazie a un network distributivo altamente specializzato. Negli ultimi tre esercizi, Venditio haScendendo nei dettagli, l'operazione ha ad oggetto l'acquisto da parte di Pozzi Milano del 90% del capitale sociale di Venditio, con opzione sull'ulteriore 10% per undel capitale sociale di Venditio. Sulla restante quota del 10%, è prevista un'opzione di acquisto che potrà essere esercitata da Pozzi Milano in due tranche a partire dal 1 luglio 2025, mediante il pagamento di un corrispettivo di 37.500 euro, già fissato dalle parti, per singola tranche.