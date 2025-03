Eprcomunicazione si aggiudica contratto per gestione comunicazione FIM

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale associata UNA, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, informa di aver ricevuto comunicazione relativa all’esito di una procedura negoziata indetta dallaLa Federazione Italiana Motonautica, fondata nel 1923, è l’ente preposto alla promozione e alla regolamentazione delle discipline motonautiche in Italia. Riconosciuta dal CONI, la FIM è affiliata alla Union Internationale Motonautique (UIM) e coordina campionati nazionali e internazionali, curando lo sviluppo dellain tutte le sue declinazioni, dal settore agonistico a quello amatoriale, fino alle nuove frontiere della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica nel settore nautico.Eprcomunicazione è stata scelta per l’implementazione dei servizi di comunicazione didei canali della Federazione eper la durata di un anno, per un importo complessivo dial netto dell’Iva."Metteremo in campo la nostra esperienza nelle media relations e nella gestione strategica dei canali digitali - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione - per dare massimo risalto alle attività della Federazione, al fianco della quale lavoreremo per accrescere la visibilità della motonautica e avvicinare sempre più appassionati e persone a questo sport unico".