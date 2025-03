UK, ONS sospende pubblicazione dati su prezzi produzione

(Teleborsa) - L'(ONS) delha sospeso la pubblicazione dei dati sui prezzi alla produzione almeno fino in estate. Sul proprio sito hanno infatti fatto sapere che "nel corso dei lavori volti a migliorare i sistemi utilizzati per creare l'(IPP) e l'(SPPI), il nostro reparto di garanzia della qualità ha individuato un problema nei metodi di concatenamento utilizzati per calcolare tali indici".L'ONS ha spiegato che sebbene sia troppo presto per calcolare l'impatto complessivo, la previsione è che l'principale possa essere rivisto al rialzo mentre è probabile che l'principale venga rivisto al ribasso."Poiché questi dati dettagliati sui prezzi vengono utilizzati nei nostri calcoli del, ciò potrebbe avere un impatto sul livello di alcuni settori con revisioni delle stime per servizi, produzione e costruzioni particolarmente probabili nel 2022 e nel 2023", ha aggiunto.