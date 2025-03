Wall Street poco mossa. Focus su novità dazi e dichiarazioni Fed

Barclays

(Teleborsa) -, con gli investitori cheche dovrebbero entrare in vigore la prossima settimana. Il presidente statunitense ha indicato che non tutti i dazi saranno applicati alla scadenza del 2 aprile, con alcune nazioni che potrebbero ottenere delle esenzioni, anche se i dettagli non sono chiari. Intanto,ha rivisto al ribasso il suo obiettivo S&P 500 a 5.900 punti da 6.600 a causa dell'incertezza che circonda proprio i dazi.Sul fronte della banca centrale, il presidente della Fed di Chicago,, si aspetta che i tassi di interesse siano "un po' più bassi" in 12-18 mesi, ma ha sottolineato che potrebbe volerci più tempo del previsto per raggiungere questi livelli in un contesto di incertezza economica, preferendo un "wait and see" quando ci si trova di fronte all'incertezza. Oggi sono in agenda discorsi dei presidenti della Federal Reserve Bank di Minneapolis e St. Louis,Per quanto riguarda la geopolitica, dopo i colloqui paralleli in Arabia Saudita, gli Stati Uniti hanno mediato un. Gli accordi sono il primo impegno formale da quando il presidente Trump è entrato in carica.Tra i dati macroeconomici pubblicati prima della campanella, gli sono cresciuti a sorpresa nel mese di febbraio, mentre le sono continuate a scendere su base settimanale.Sul fronte deglicederà la sua attività Family Dollar a un consorzio di investitori di private equity per circa 1 miliardo di dollari ; il board diha approvato l'incorporazione di Bitcoin come asset di riserva di tesoreria.Guardando ai principali indici di Wall Street, ilavanza a 42.757 punti (+0,40%), proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.776 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,2%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,12%).