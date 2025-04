Powersoft, closing dell'acquisizione del 51% di K-Array per 22,3 milioni di euro

Powersoft

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha comunicato che è avvenuto ildell'operazione annunciata a febbraio e relativa all', società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni."Sono soddisfatto per la positiva conclusione di questa operazione e veramente felice di accogliere K-Array all'interno del nostro Gruppo - ha detto l'- Questa acquisizione rappresenta un passo strategico di grande rilievo per Powersoft, che così consolida ulteriormente la sua posizione nel mercato globale dell'audio professionale. L'innovazione e le competenze distintive di K-Array rafforzeranno il nostro ecosistema tecnologico e contribuiranno positivamente alla nostra trasformazione da Product Company a Solution Provider. Potremmo così accelerare lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia, in grado di rispondere con maggiore efficacia alle mutevoli esigenze di un mercato che diventa sempre più esigente e selettivo. Si tratta di un traguardo fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione, che ci proietta verso nuove sfide e maggiori opportunità, con una visione - ritengo - ancora più ambiziosa per il futuro".Ilper l'acquisizione della partecipazione K-Array è pari a circa, calcolato su un Enterprise Value del 100% di K-Array pari a 50 milioni, aggiustato per una Posizione Finanziaria Netta stimata al closing pari a circa 6,3 milioni. In esecuzione di quanto previsto dagli accordi, lemediante reinvestimento di parte del corrispettivo sono state valorizzate, ai fini degli accordi, ad un valore pari a 16,6976 euro per azione (ossia la media aritmetica del prezzo ufficiale del titolo Powersoft nei 30 giorni antecedenti la data del closing).Come già anticipato, gli accordi prevedono, inoltre, la concessione a Powersoft di unadel capitale sociale di K-Array esercitabile entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di K-Array al 31 dicembre 2030; e la concessione a HP Sound di una opzione put sul medesimo 49% del capitale sociale di K-Array esercitabile dal 61° al 120° giorno successivo all'approvazione del bilancio di K-Array al 31 dicembre 2030, qualora Powersoft non abbia esercitato l'opzione call.