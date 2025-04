Entro il 2030 l'82% delle transazioni con pagamenti alternativi

(Teleborsa) - Il panorama delsta cambiando rapidamente, guidato dalle scelte di consumatori sempre più attenti al prezzo, alla sostenibilità e all’autenticità dei brand. Il report, realizzato da, con dati esclusivi di Casaleggio Associati, analizza le principali trasformazioni nel mondo dello shopping, rivelando come l'e-commerce europeo abbia superato i 607 miliardi di euro nel 2024, con una previsione di crescita costante nei prossimi anni.Tuttavia, ilfisico rimane centrale: il 64% dei consumatori ha aumentato il tempo dedicato agli acquisti in store, alla ricerca di esperienze più tangibili e offerte esclusive. In Italia, le categorie dipiù popolari includono moda, viaggi e beauty. I numeri degli utenti e-commerce sono aumentati notevolmente, raggiungendo 19,49 milioni nel 2024, con previsioni che lo vedono crescere fino a 25,18 milioni entro il 2029, con un tasso di crescita annuo del 29%.Con l’aumento dellee la diffusione dell’, la fiducia è diventata un fattore chiave nel processo d’acquisto. Il 79% dei consumatori globali indica privacy e autenticità tra le principali preoccupazioni, mentre il 60% dichiara di verificare con maggiore attenzione le informazioni online prima di completare un acquisto. Le aziende, per rimanere competitive, devono quindi investire in trasparenza, recensioni verificate e protezione dei dati.Ilsi è consolidato come uno dei metodi di pagamento più apprezzati nell’Europa meridionale, con Millennials e Gen Z che lo preferiscono rispetto ai tradizionali sistemi di credito. Entro il 2030, si prevede che gli Alternative Payment Methods (APMs), tra cui BNPL e portafogli digitali, rappresenteranno l’82% delle transazioni globali nell’e-commerce, segnando il definitivo sorpasso sulle carte di credito e debito.Nel settore, l’ascesa dei "dupes" e la crescita della rivendita di lusso stanno ridefinendo il concetto di accessibilità e desiderabilità. Il 54% dei consumatori afferma di acquistare versioni più economiche di prodotti di fascia alta, mentre il resale di articoli di lusso è esploso come alternativa sostenibile all’aumento dei prezzi.Il settoreha registrato importanti cambiamenti nel 2024, con tendenze che spaziano dalla skincare preventiva alla crescente influenza della Gen Alpha. In Italia, il 46% dei clienti di Scalapay nel beauty ha meno di 34 anni, mentre in Francia e Spagna la fascia dei 35-44enni è leggermente maggiore (27% e 28% rispettivamente). Anche il settore beauty sta vivendo una rivoluzione: se da un lato il "clean look" cede il passo a estetiche più audaci, dall’altro la skincare si orienta sempre più verso la prevenzione e l’uso di tecnologie avanzate.Nel 2024, ilha subito un'evoluzione significativa, passando dalla semplice prevenzione a un approccio più olistico. ll mercato degli integratori e deiper il benessere ha visto una crescita senza precedenti, trainata dall’ascesa dei farmaci GLP-1 per la gestione del peso, diventati un fenomeno globale. Tuttavia, il trend ha sollevato dibattiti sulla coerenza dell'industria del benessere, storicamente focalizzata su. Anche l’ottimizzazione del sonno ha assunto grande importanza divenendo un elemento essenziale per la salute, con un boom di prodotti che spaziano da materassi intelligenti a dispositivi indossabili avanzati per il monitoraggio del sonno e il rilassamento.Laè diventata sempre più un luogo di. La crescente attenzione verso soluzioni salvaspazio ha portato a un boom di mobili modulari e prodotti per la casa intelligenti. Le ricerche su Pinterest per pareti dipinte a mano con motivi sono cresciute del 60%, mentre l’interesse per i murales sulle porte ha registrato un aumento del 70%. Questo trend evidenzia come, nel 2025, l’auto-espressione stia diventando un elemento chiave nelle scelte di design per la casa.Ilpost-pandemia è sempre più improntato alla personalizzazione e alla sostenibilità. Il 29% dei consumatori tra i 25 e i 34 anni ha programmato viaggi legati a eventi sportivi, mentre le "destination dupes" – mete alternative a quelle più turistiche – stanno guadagnando sempre più popolarità tra i viaggiatori.Il settore dell'ha superato il mercato della moda tradizionale, con un incremento previsto per il 2025 del 5-6% in Cina, del 3% negli Stati Uniti e del 2-3% in Europa. Il 56% dei consumatori Gen-Z dichiara di dare priorità al fitness, contribuendo all’espansione dell’athleisure come stile di vita. Nel 2024, ilè stato rivoluzionato dall’intelligenza artificiale, dalla tecnologia indossabile e dagli allenamenti virtuali. I consumatori cercano esperienze sempre più personalizzate, dalle app di coaching on-demand agli smartwear, che permettono di adattare i programmi di allenamento alle esigenze individuali.“L’innovazione nei metodi di pagamento, la fiducia digitale e l’esperienza d’acquisto personalizzata sono oggi elementi chiave per conquistare i consumatori – ha dichiarato, CEO di Scalapay – Il nostro impegno è supportare retailer e consumatori con soluzioni che rendano lo shopping più accessibile e sicuro, rispondendo alle nuove abitudini di consumo"Il 2025 segnerà un’ulteriore evoluzione del mondo retail, in cuidigitale saranno i driver principali. I brand che sapranno adattarsi a queste nuove esigenze, investendo in esperienze, saranno quelli destinati a vincere la sfida del futuro.