Listini europei ancora in territorio positivo, ipotesi trattative Usa-Iran smentita da Teheran

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano
, al pari delle principali Borse Europee. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
, che riporta un cauto +0,09%.
A innescare la ripresa dopo il profondo rosso di ieri la pubblicazione di un articolo del New York Times secondo cui l'Iran avrebbe preso contatti indiretti
con gli Stati Uniti
per discutere la fine della guerra, anche se a quanto pare l'offerta è stata ignorata a Washington. L'Iran
, attraverso le parole di una fonte del Ministero dell'Intelligence affidate al quotidiano Tasnim, ha però respinto la notizia del NYT, definendo il resoconto "pura falsità e guerra psicologica".
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,163. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.152,4 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,45 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +68 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dell'1,44%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,66%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dello 0,84%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB
in rialzo dell'1,64%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share
, che continua gli scambi a 47.727 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,47%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,98%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, effervescente Lottomatica
, con un progresso del 10,79%.
Incandescente Stellantis
, che vanta un incisivo incremento del 4,94%.
Denaro su Prysmian
, che registra un rialzo del 3,55%.
Bilancio decisamente positivo per Leonardo
, che vanta un progresso del 3,24%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -2,12%.
Preda dei venditori Mediobanca
, con un decremento dell'1,93%.
Giornata fiacca per Amplifon
, che segna un calo dello 0,97%.
Piccola perdita per Nexi
, che scambia con un -0,91%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ariston Holding
(+9,67%), Avio
(+6,41%), Maire
(+5,64%) e Technogym
(+3,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS
, che continua la seduta con -2,34%.
Tentenna ENAV
, che cede l'1,25%.
Sostanzialmente debole Safilo
, che registra una flessione dello 0,79%.
Si muove sotto la parità Pharmanutra
, evidenziando un decremento dello 0,60%.