Listini europei ancora in territorio positivo, ipotesi trattative Usa-Iran smentita da Teheran

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,09%.A innescare la ripresa dopo il profondo rosso di ieri la pubblicazione di un articolo del New York Times secondo cui l'Iran avrebbe presocon gliper discutere la fine della guerra, anche se a quanto pare l'offerta è stata ignorata a Washington. L', attraverso le parole di una fonte del Ministero dell'Intelligence affidate al quotidiano Tasnim, ha però respinto la notizia del NYT, definendo il resoconto "pura falsità e guerra psicologica".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,163. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.152,4 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,45 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +68 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%.avanza dell'1,44%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,84%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,64%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 47.727 punti.Positivo il(+1,47%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,98%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 10,79%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,94%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,55%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,24%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.di Milano,(+9,67%),(+6,41%),(+5,64%) e(+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,34%.Tentenna, che cede l'1,25%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.