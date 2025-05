Pop Sondrio, Pedranzini: risultati eccellenti, migliore viatico per realizzare piano

(Teleborsa) - "Il primo trimestre 2025 chiude con: l'utile netto si attesta a oltre 170 milioni di euro, in crescita del 19,3%. Ciò, interpretando al meglio le esigenze della nostra clientela in un contesto complesso e in continua evoluzione, e supportando i necessari adeguamenti al modello operativo attraverso investimenti in innovazione e sulle persone". Lo ha dichiarato, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio, commentando i risultati al 31 marzo 2025 "I risultati rassegnati costituiscono il2025-2027: la rappresentazione al mercato di indirizzi chiari e coerenti con la filosofia aziendale, si associa alle capacità della struttura di darvi attuazione con le proprie specificità - ha spiegato - Combinando solidi fondamentali con visione prospettica, dimostriamo che l'ambizione nell'accettare le sfide trova corrispondenza nel saper fare, sempre "a modo nostro". Siamo convinti dell'apprezzamento della clientela e consapevoli che vi sono spazi da penetrare per soddisfare esigenze di nicchia"."L'obiettivo è di ampliare le quote di mercato, diversificare le fonti di ricavo, rafforzare il nostro modello di business e renderlo ancor più profittevole e resiliente - ha detto Pedranzini - Nelle direttrici di sviluppo delineate, "our way forward",di serietà, intraprendenza, affidabilità e prossimità alla clientela che da sempre contraddistinguono il nostro modo unico e distintivo di fare banca".