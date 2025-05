Alloggio sociale: da Legacoop Abitanti piano per realizzazione di 20mila abitazioni

(Teleborsa) -al netto dell’Iva), da destinare all’affitto o all’assegnazione in godimento a canoni sostenibili, con un modello di partenariato pubblico- privato che prevede l’attivazione di strumenti finanziari specifici e di azioni sostenuti da risorse pubbliche e private, nazionali ed europee, attraverso la creazione di una piattaforma in veste di aggregatore e gestore di tali risorse, e con un ruolo fondamentale della Banca Europea degli Investimenti, cui la Commissione UE ha affidato il mandato di sviluppare una piattaforma finanziaria pan-europea.È questa, in sintesi, la proposta di Legacoop Abitanti,elaborata in collaborazione con Area Proxima,soprattutto nelle grandi aree urbane, in piena coerenza con i modelli e le linee guida recentemente definiti dall’Unione Europea.-considerandone anche gli effetti sulla competitività complessiva dell’economia, la stabilità finanziaria, la mobilità per un corretto funzionamento del mercato del lavoro, la coesione territoriale- è tornato al centro dell’attenzione delle istituzioni europee, come testimonia l’obiettivo della nuova Commissione di sviluppare un Piano Europeo per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Per la prima volta nella storia della UE, è stato nominato un Commissario per l’Housing. Il Parlamento Europeo ha istituito una Commissione Speciale sulla crisi abitativa, presieduta dall’On. Tinagli, che dovrà supportare e indirizzare le azioni del Commissario e gli interventi che saranno messi in campo. Inoltre, la Commissione ha dato mandato alla Banca Europea degli Investimenti -che così assume un ruolo fondamentale nella definizione degli strumenti finanziari necessari a supportare le azioni e le politiche degli stati membri- di sviluppare una Piattaforma Finanziaria Pan-Europea, con un piano da 10 miliardi in due anni per la produzione di 1,5 milioni di alloggi.“La dimensione della crisi abitativa e le opportunità offerte dall’Europa -sottolineaPresidente di Legacoop Abitanti- consegnano una responsabilità a tutti i livelli istituzionali e agli operatori. La proposta di Legacoop Abitanti è coerente con gli orientamentistrategici appena ridefiniti dalla Commissione Europea, che ha introdotto l’alloggio a prezzi accessibili tra le nuove sei priorità delle Politiche di Coesione e ha proposto dei modelli per distribuire sovvenzioni in combinazione con prodotti finanziari con l’intento di mobilitare e incentivare ulteriori investimenti pubblici e privati. La cooperazione ancora una volta si rende potenziale strumento utile delle politiche, dialogando con l’Europa con una proposta concreta: la possibilità di trasformare le risorse in alloggi in tempi rapidi, vista la capacità operativa mostrata nel corso degli anni dal sistema delle Cooperative di Abitanti; la garanzia dell’effettiva sostenibilità economica delle condizioni di accesso agli alloggi in base al sistema di regolamentazione del S.I.E.G. (Servizio di Interesse Economico Generale) e alla possibilità di essere realizzatori e gestori senza alcuna necessità di intermediazione”.