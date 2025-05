Cantieristica navale eccellenza del Made in Italy: sfide e prospettive

(Teleborsa) - Nel panorama internazionalepuò contare su una, che colloca il comparto ai vertici europei davanti a Germania, Olanda e Francia.Un settore che ha unadi euro di fatturato all’estero nel 2023. Una filiera che(dalla progettazione, costruzione, manutenzione alla trasformazione e demolizione navale), capace di generare valore per. E' quanto emerge dall'ultimo Brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di CDP.Guardando al futuro, ilitaliano ha le caratteristiche giuste per confermarsi come, ad un ingegneria d’eccellenza e alla capacità di adattarsi velocemente ai mutamenti del mercato.Il segmento trainante, quello della, beneficia fortecrocieristica globale,dagli attuali 40 miliardi di euro al ritmo. La produzione mondiale di navi da crociera, in cui l’Italia pesa per il 36% con unentro il 2035, si prevede che beneficerà di questa crescita di passeggeri dopo il brusco calo dovuto alla pandemia.Leche la cantieristica navale italiana dovrà dimostrare di saper affrontare sono rappresentate dall’adozione dei, previsti da normative internazionali sempre più stringenti, dal contributo alla transizione energetica con i nuovi carburanti che si stanno sviluppando e dalla capacità di strutturare unin risposta a una domanda che privilegia il lusso esperienziale e la personalizzazione dei servizi.