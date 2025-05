Acque reflue, Pichetto: target 2026 per Sud Italia non pregiudicati

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, ha assicurato che non ci sono elementi in grado di mettere a rischio gli obiettivi fissati per il 2026 per lenel Sud Italia. "Dal monitoraggio condotto sullo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre scorso, al netto di alcune criticità emerse per degli interventi nella, non sembrano ravvisarsi elementi che possano pregiudicare il raggiungimento del target finale al marzo 2026", ha sottolineato il ministro nel corso di unal Senato."Il Governo – ha ricordato – al fine di superare l'incompletezza o l'inadeguatezza delle, nonché le carenze fin qui registrate nella gestione delle acque reflue, ha destinato, in aggiunta alle risorse allocate in passato,al Commissario straordinario e alle amministrazioni interessate dalle procedure d'infrazione citate dall'interrogante". Pichetto Fratin ha citato i 110 milioni di euro stanziati per gli interventi in capo al Commissario, ripartiti negli esercizi finanziari dal 2023 al 2026, i 117,5 milioni da Fondi Fesr-Fse 2021/2027 per il settore idrico e depurativo stanziati dalle Regioni, i 120 milioni dei Fondi Fsc 2021/2027 per la depurazione e i 460 milioni derivanti dagli Accordi di coesione FSsc 2021/2027."Si segnalano inoltre i fondi, per l'ammontare di, previsti nell'ambito del, per gli investimenti in fognatura e depurazione", ha aggiunto il ministro. "Inoltre, nel corso degli anni, sono state estese ledelsia in termini di raggio d'azione sugli agglomerati in procedura d'infrazione, sia per consentire una più rapida attuazione degli interventi, soprattutto per il superamento delle criticità concentrate in alcune regioni del. Dalle relazioni periodiche del Commissario emerge il costante e progressivo avanzamento dei lavori sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, che potrà essere adeguata in futuro sulla base del procedere dei lavori", ha dichiarato.Quanto alla situazione dell', "da quanto appreso dal Mimit, appare che a seguito dell'incidente del 7 maggio la procura diha sequestrato l'", ha affermato. "La società ha quindi formulato più istanze con la richiesta di alcuni interventi finalizzati a consentire la rimessa in marcia dell'altoforno compatibilmente con le esigenze di sicurezza e probatorie per salvaguardare l'integrità dell'altoforno e ladell'impianto", ha aggiunto."Dal canto suo la, sentita l', ha accolto solo in parte queste istanze che di conseguenza non sono state ritenute sufficienti dalla società per garantire la messa in sicurezza e la riattivazione dell'impianto – ha proseguito il ministro –. Il Governo ha pertanto preso atto che da queste decisioni potrebbero esserci dellenon solo occupazionali ma anche e soprattutto economiche in virtù del fatto che gli interessati anche con la manifestazione d'interesse potrebbero rivedere le loro posizioni e quindi anche l'eventuale offerta di acquisto dell'intero impianto Ilva".