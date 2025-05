Enel, l’apprezzamento di Sejournè: progetto 3Sun incarna nuova dottrina Ue, industrializzare e decarbonizzare

Enel

(Teleborsa) - Il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea,, ha visitato, la più grande Gigafactory europea attiva nella produzione di. Ad accompagnare il Vicepresidente e la sua delegazione, la Vicedirettrice della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,, il CEO di 3SUN,, e l’Head of Global Services di Enel,, che hanno presentato le tecnologie utilizzate e le linee produttive già attive nella Gigafactory di"In un momento in cui l'Unione europea deve rafforzare il proprio modello, 3SUN risponde a diverse– ha dichiarato Sejournè –. Una sfida scientifica, proponendo una nuova tecnologia all'avanguardia nell'innovazione sul mercato dell'. Una sfida ambientale, consentendo l'aumento della produzione di energia pulita in Europa. E una sfida geopolitica, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Europa lungo tutta la catena di valore. Incarna pienamente la nuova dottrina dell'Europa: industrializzare e decarbonizzare allo stesso tempo; fare bene, facendo il bene"."La visita del Vicepresidente Séjourné è motivo di grande soddisfazione e conferma l’attenzione crescente della Commissione verso la nostradel fotovoltaico, la più grande in Europa – ha dichiarato Stefano Lorenzi, CEO di 3SUN –. I moduli e le celle prodotti a 3SUN si distinguono per l’elevato livello tecnologico e per l’innovazione, elementi che rendono la nostra Gigafactory un’eccellenza del Made in Europe e l’unica realtà industriale di questo tipo in Europa. Siamo consapevoli del ruolo strategico che ricopre 3SUN per la crescita del settore fotovoltaico europeo che, per essere davvero competitivo, ha bisogno dello sviluppo di una solida filiera produttiva e di una normativa che la supporti"."Noi abbiamo fatto la nostra parte – ha aggiunto Lorenzi - sviluppando un'azienda all'avanguardia con lae siamo orgogliosi di averlo fatto acon l'aiuto del centro di ricerca italiano, francese e università. Abbiamo bisogno di misure di supporto a livello europeo e italiano per poter competere ad armi pari con iche sono stati sovvenzionati ampiamente per centinaia di miliardi negli ultimi dieci anni. Le macchine sono tutte installate e puntiamo a produrre fino a, abbiamo intenzione di completarla entro fine anno la vera capacità prodotta dipende dalle condizioni di mercato: abbiamo già prodotto 150mila moduli che abbiamo in parte venduto. Adesso la discussione con la Comunità europea è importante perché dobbiamo avere un framework che premi il made in Europe e ci consenta di scaricare sul mercato tutta la capacità che abbiamo a Catania".Sul punto è intervenuto anche Séjourné: "se ilè molto dominato dalla Cina, il settore europeo dovrà essere sostenuto anche da noi altrimenti scomparirà. Nei prossimi mesi dovremmo sviluppare anche tutto il processo di decarbonizzazione e incrementare la domanda: dobbiamo potenziare il. La commissione, anche ilche si dovrà occupare tra breve della revisione dei mercati pubblici, insieme dovremmo sviluppare una strategia per potenziare la domanda".3SUN raggiungerà una capacità produttiva di moduli solari annua di 3 GW. Ad oggi sono già attive le prime 3 linee di produzione con una capacità potenziale di 1,8 GW, pari a 3 milioni di pannelli annui. I(eterogiunzione) di 3SUN sono sviluppati grazie allache abbina al silicio cristallino strati di silicio amorfo per massimizzare la capacità di assorbire energia dalla luce.Questo processo consente di rendere i moduli solari più efficienti, resistenti e competitivi. All’impegno produttivo 3SUN abbina la costante attenzione all’: insieme al(Istituto Nazionale dell’Energia Solare in Francia) la Gigafactory sta già lavorando ai pannelli di prossima generazione che utilizzano la, una soluzione in grado di combinare eterogiunzione e perovskite per ampliare la parte del modulo solare che può essere convertita in elettricità. Di recente la tecnologia Tandem ha ottenuto uncon una conversione di potenza al 30,8% su una cella di 9 cm quadrati, migliorando il precedente del 28,4%. Il team di 3SUN sta già lavorando per l’deldi questa nuova cella ad alta efficienza che potrà contribuire a una produzione europea sempre più competitiva.