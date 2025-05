Look at me like you love me: le Gallerie d'Italia per il mese del LGBTQ+

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ledi Intesa Sanpaolo ospitanofino al 19 ottobre, una mostra fotografica dell'artista statunitense. Si tratta di un progetto ideato e organizzato con la struttura Diversity, Equity & Inclusion della Banca e con la collaborazione dila community internaLa mostra, che apre nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, esplora i temi complessi della personalità, delle relazioni, dell'identità, dell'amore e della famiglia. Attraverso la sua opera autobiografica, Jess T. Dugan ci conduce nel suo mondo: una comunità di corpi e volti, gesti e sguardi, in coppia o soli, narrata attraverso ritratti di grande formato ispirati alla tradizione anglosassone, e capaci di ispirare una meditazione profonda e sensibile che sfiora i temi del desiderio, della solitudine e della relazione.Con il suo lavoro Jess T. Dugan porta la nostra attenzione su una delle più potenti e complesse forme di intimità, quella di vedere ed essere visti, con l'obbiettivo di stimolare empatia verso questo tipo di condizione umana, creando allo stesso tempo conoscenza e consapevolezza sulle tematiche legate all'universo LGBTQ+.La mostra è, di cui cinque completamente inedite, e due video: il primo è, un video di fotografie intervallate da suoi testi, mentre nel secondo,, viene esplorato il rapporto con il padre."Il rispetto delle persone e la non discriminazione sono dei valori importanti che Intesa San Paolo continua a perseguire, e questa esposizione è un'opportunità proprio per andare oltre e cercare di abbattere quelle barriere che a volte sono fisiche ma altre volte sono assolutamente culturali" - ha dichiarato, Responsabile Diversity, Equity & Inclusion di- "Attraverso l’'opera artistica è importante per noi trasmettere sempre di più è sempre in modo più forte il messaggio del rispetto delle persone, e guardando queste opere possiamo andare al di là dell’apparenza, per vedere la complessità umana e fare emergere quindi l'autenticità del singolo.L'esposizione sarà accompagnata da quattro appuntamenti del palinsesto, gratuiti e aperti alla cittadinanza. Il primo evento è in programma il 16 maggio dalle 18.30 alle 19.30: un talk tra l'artista e la curatrice Renata Ferri sul tema ‘Un altro modo di guardare è possibile?'. Al termine, firmacopie del catalogo. Gli altri incontri sono previsti il 5 giugno, con Francesca Vecchioni, il 19 giugno con Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti e l'11 settembre con Vittorio Lingiardi. Il 16 maggio, dalle 19.30 alle 20.30, apertura in anteprima gratuita per tutti i visitatori.