Eventi e scadenze: settimana del 19 maggio 2025

Lunedì 19/05/2025

BPER

Eurogroup Laminations

Home Depot

Intesa Sanpaolo

Palo Alto Networks

Rocket Sharing Company

Ryanair Holdings

Viasat

Martedì 20/05/2025

Allcore

Eles

Emma Villas

Home Depot

Monnalisa

Solutions Capital Management Sim

Svas Biosana

Talea Group

Viasat

Vodafone

Mercoledì 21/05/2025

BPER

Burberry

Dhh

Generali Assicurazioni

Intesa Sanpaolo

Lowe's

MFE A

Svas Biosana

Terna

Urban Outfitters

Giovedì 22/05/2025

Bastogi

Brioschi

Dhh

Enel

Generali Assicurazioni

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Mevim

Sanlorenzo

Venerdì 23/05/2025

Bastogi

Bestbe Holding

Brioschi

Dhh

Eligo

Finance For Food

Indel B

Mare Engineering Group

Neosperience

Officina Stellare

Trawell Co

Trendevice

Sabato 24/05/2025

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Lingotto Fiere, Torino - XXXVII edizione del Salone del Libro, la più importante fiera dell'editoria italiana, con il tema di quest'anno "Le parole tra noi leggere", celebra il potere della letteratura nel favorire il dialogo e la comprensione. L'evento ospiterà oltre 2.000 incontri, con autori italiani e internazionali, editori e professionisti del settore- Venezia - 4ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. Durante il Festival saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e molti Ministri, tra i quali Giorgetti (in video messaggio), Calderoli, Pichetto Fratin, Urso, Piantedosi e Zangrillo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga e in collegamento il Vicepresidente della Commissione Europea, Fitto- Palazzo dei Congressi, Roma - Grande appuntamento nazionale dedicato all'innovazione della PA e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Tra gli ospiti, i Ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Piantedosi, Santanchè e i Sottosegretari Butti, Morelli e Barachini- Mandarin Oriental - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali- Il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontreranno il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer a Londra per il primo vertice UE-Regno Unito da quando il paese è uscito dall'Unione.Parteciperanno anche l'alta rappresentante Kaja Kallas e il commissario Maroš Šefcovic.10:00 -- Sala dei Trattati della Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aprirà la cerimonia di firma della Convenzione tra il MAECI e l'Università di Roma "Foro Italico" per l'istituzione del programma di borse di studio "Italia corre verso il futuro"10:15 -- Senato della Repubblica - Il Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (CNIFP), celebrerà il "World Fair Play Day" con lo lo slogan "L'Italia che vorrei, l'Italia del Fair Play!". Parteciperanno il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento della Repubblica italiana Luca Ciriani, oltre alle più alte cariche dello sport italiano e i rappresentanti dellONU in Italia11:00 -- Piazza Venezia, Roma - Evento annuale di INWIT per un confronto con gli stakeholder sul tema delle infrastrutture digitali. Presentazione dello Studio "Il valore di INWIT per l'Italia", realizzato da The European House Ambrosetti. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e l'AD di INWIT e il Presidente di Associazione Civita11:30 -- Palazzo Ducale, Venezia - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, parteciperà al Festival delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica11:30 -- Venezia, Palazzo Ducale - Il Presidente Mattarella sarà al Festival delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 202514:30 -- Sede MIT - Riunione degli esperti anti-mafia che a vario titolo collaboreranno in previsione dei lavori per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Al termine è prevista una conferenza stampa del Ministro Matteo Salvini16:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Assemblea annuale "Il Made in Italy tessile-moda, filiera strategica per il futuro del nostro Paese". Partecipano, tra gli altri, Luca Sburlati (Presidente Entrante Confindustria Moda), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE), Riccardo Stefanelli (CEO Cucinelli) e il ministro Adolfo Urso- Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Venezia - 4ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. Durante il Festival saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e molti Ministri, tra i quali Giorgetti (in video messaggio), Calderoli, Pichetto Fratin, Urso, Piantedosi e Zangrillo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga e in collegamento il Vicepresidente della Commissione Europea, Fitto- Palazzo dei Congressi, Roma - Grande appuntamento nazionale dedicato all'innovazione della PA e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Tra gli ospiti, i Ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Piantedosi, Santanchè e i Sottosegretari Butti, Morelli e Barachini- Mandarin Oriental - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali- Venezia - 3ª edizione dell'evento internazionale che riunisce i principali operatori globali dell'economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti. Oltre 360 espositori del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi e oltre 3.000 addetti ai lavori. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Regione Veneto, il ministro Crosetto, il Presidente e il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Il Presidente Mattarella sarà a Bruxelles in visita alle Istituzioni dell'Unione Europea e incontrerà Ursula von der Leyen mercoledì 21- Banff, Alberta - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza canadese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Presentazione del nuovo studio Coldiretti, Eurispes e Fondazione Osservatorio sulla criminalità agroalimentare, nato in collaborazione con Forze dell'ordine, Magistratura, Istituzioni e Enti che operano a difesa del comparto agroalimentare. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia10:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Senato del Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani11:00 -- Sala della Regina, Camera dei Deputati - Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, presenterà al Parlamento la Relazione annuale sull'attività svolta da ANAC nel 202415:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Palazzo dei Congressi, Roma - Grande appuntamento nazionale dedicato all'innovazione della PA e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Tra gli ospiti, i Ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Piantedosi, Santanchè e i Sottosegretari Butti, Morelli e Barachini- Venezia - 3ª edizione dell'evento internazionale che riunisce i principali operatori globali dell'economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti. Oltre 360 espositori del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi e oltre 3.000 addetti ai lavori. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Regione Veneto, il ministro Crosetto, il Presidente e il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI- Banff, Alberta - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza canadese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Il Presidente Mattarella sarà a Bruxelles in visita alle Istituzioni dell'Unione Europea e incontrerà Ursula von der Leyen mercoledì 21- Bruxelles - La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro delle Relazioni esterne dell'Angola Tete António, presidente del Consiglio esecutivo dell'UA. I ministri si riuniranno per la terza volta per fare il punto sui progressi compiuti dopo il sesto vertice UE-UA, tenutosi nel febbraio 2022- Bruxelles - La 60ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Michal Baranowski, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico e della tecnologia della Polonia, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell'Unione europea- Palazzo Wedekind, Roma - 2ª edizione degli Stati Generali che si aprirà alle ore 10.30 con la presentazione dei risultati raggiunti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'anno 2024. Seguiranno tre sessioni incentrate su specifiche tematiche ciascuna dedicata a un ambito di interesse dell'Agenzia08:15 -- La Commissione Difesa svolge l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell'incarico ricoperto10:00 -- Comitato Esecutivo10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202510:30 -- EY wavespace di Roma - Durante l'incontro saranno presentati gli scenari macroeconomici globali, europei e italiani, a cura di Oxford Economics ed EY. Seguirà una tavola rotonda con rappresentanti del mondo dell'impresa per approfondire come le organizzazioni stanno affrontando questa fase di profondi cambiamenti11:00 -- L'evento "Protezionismo e sfide globali: quali impatti per l'industria italiana?" si svolge presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo a Piazza Belgioioso, Milano. Interventi, tra gli altri, di Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department, Intesa Sanpaolo) e Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia)11:00 -- Palazzo Montecitorio - Il Presidente dell'ISTAT, Francesco Maria Chelli, presenta il "Rapporto Annuale 2025. La situazione del Paese". La 36ª edizione del Rapporto esamina i cambiamenti economici, demografici e sociali che hanno interessato il Paese nell'anno appena trascorso14:00 -- Palazzo dei Congressi, Roma - Il seminario sarà l'evento di lancio dell'HOUSE ORGAN dell'Istituto. Intervengono, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS) e Valeria Vittimberga (Direttore Generale INPS)16:15 -- Comunicazioni in Aula, del Governo in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il Governo interviene il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, nonché la destinazione degli utili - (unica convocazione)- Risultati di periodo- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Venezia - 3ª edizione dell'evento internazionale che riunisce i principali operatori globali dell'economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti. Oltre 360 espositori del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi e oltre 3.000 addetti ai lavori. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Regione Veneto, il ministro Crosetto, il Presidente e il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI- Banff, Alberta - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza canadese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Palazzo Wedekind, Roma - 2ª edizione degli Stati Generali che si aprirà alle ore 10.30 con la presentazione dei risultati raggiunti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'anno 2024. Seguiranno tre sessioni incentrate su specifiche tematiche ciascuna dedicata a un ambito di interesse dell'Agenzia- Città del Messico - Organizzato dal MAECI con ITA-Italian Trade Agency, in occasione della visita in Messico del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. L'iniziativa riunirà imprese, associazioni del mondo produttivo e istituzioni dei due Paesi con l'obiettivo di approfondire opportunità concrete di sviluppo delle relazioni economico-commerciali e industriali fra Italia e Messico- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 20ª edizione è "Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi09:30 -- Palazzo Montecitorio - Evento di AssoNEXT "I mercati dei capitali al centro della politica industriale nazionale a supporto della competitività del Made in Italy". Tra gli interventi, Giovanni Natali (Presidente AssoNEXT), Federico Freni (Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana Euronext Group), Gian Maria Mossa (AD Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD Allianz Bank)10:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica del Senegal, Malick Ndiaye14:00 -- Evento organizzato dalla Commissione ESG ASSIOM FOREX "L’evoluzione della finanza sostenibile in un mondo sempre più complesso", in collaborazione con Aiaf. Tra gli interventi, Massimo Mocio, Presidente ASSIOM FOREX e Maria Paola Toschi, Senior Strategist, JP Morgan Asset Management, Vice Presidente AIAF14:30 -- Fondazione Feltrinelli, Milano - Evento "Investment & wealth management incontrano la rivoluzione digitale" di Franklin Templeton dedicato all'innovazione e al futuro della nostra industria. Sarà presente un panel di relatori, composto da leader tecnologici, esperti di intelligenza artificiale e di asset digitali15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Rosen Željazkov16:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, al convegno "Il diritto di restare" in occasione della Giornata Mondiale dell'Africa19:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro del Regno di Danimarca, Mette Frederiksen- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione degli utili - Unica convocazione- Appuntamento: Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2025 - Diffusione del comunicato stampa e Conference call- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 in unica convocazione- Appuntamento: Presentazione analisti- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 20ª edizione è "Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche- Italia - Moody's e Scope pubblicano la revisione del merito di credito09:45 -- Arezzo Fiere e Congressi - Convegno organizzato da Estra al quale interverranno, tra gli altri,Nicola Ciolini (AD Estra), Francesco Macrì (Presidente Esecutivo Estra), Roberto Cingolani (AD e DG Leonardo) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin10:30 -- Modena, Piazza Novi Sad - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia del Mak p 100 degli Allievi Ufficiali del 205° corso "Fierezza" dell'Accademia Militare- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 20ª edizione è "Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche- Assemblea: Bilancio