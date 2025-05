La Linea 5 della Metropolitana di Milano celebra il centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

(Teleborsa) - Oggi è stata inaugurata a Milano la personalizzazione del treno e della stazione "" della, "La lilla", la Metropolitana dello sport: un’iniziativa della durata di un mese, dedicata al centenario del. L’intera area è stata completamente trasformata in un’eperienza immersiva con allestimenti dedicati agli atleti che, nel corso di un secolo di storia, hanno portato in alto il nome delle Fiamme Gialle conquistando 36 medaglie olimpiche invernali, 116 medaglie mondiali e 71 europee.L’si è tenuto oggi, iniziando con un viaggio speciale a bordo di un treno della Linea 5, completamente personalizzato con il logo del centenario e le immagini degli atleti del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. Il convoglio dedicato al centenario, dopo il taglio del nastro da parte dell’Amministratore Delegato dell’Azienda Metro 5 Serafino Lo Piano, del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen. B. Antonio Marco Appella insieme a Sofia Goggia e Dorothea Wierer unitamente agli altri atleti giallovedri Christof Innerhofer, Alex Vinatzer e Pietro Sighel, è partito dalla stazione "Bignami" per approdare alla stazione "Garibaldi".Dopo aver ammirato l’allestimento di tutta la stazione, un colpo d’occhio davvero imponente, si è tenuta unaper presentare questa bellissima iniziativa che si svolge nell’ambito delle celebrazioni per il prestigioso anniversario degli sport invernali gialloverdi che introduce il prossimo appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026.Presenti per l’occasione, oltre l’Amministratore Delegato dell’Azienda Metro 5, il Comandante Provinciale di Milano della Guardia di Finanza Gen.B., il Comandante del Centro Sportivo Gen.B., il Vice Presidente CONI, l’Assessore Trasporti e Mobilità Sostenibile Dott., il Presidente FICTSe il Presidente Comitato Regionale CONI Lombardia, nonché una rappresentanza dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, dei Baschi Verdi di Milano, e dell’Istituto della Scuola Militare Teuliè di Milano. Sono intervenuti all’evento anche numerosi rappresentanti di organi di informazione, appassionati di sport invernali e viaggiatori in transito presso la stazione.A seguire si è svolto unodi Poste Italiane sulla cartolina celebrativa realizzata per l’occasione e raffigurante lo sciatore Alex Vinatzer in un inedito slalom vicino ad un vagone de "La lilla".