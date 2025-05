Luiss: Ribera incontra studenti, focus su transizione verde e IA

(Teleborsa) - La Vicepresidente esecutiva dellaper una Transizione pulita, ha incontrato oggi le studentesse e gli studenti dei Master internazionali della, nella Sala delle Colonne del Campus romano di Viale Pola,Condotto daDirettore del Dipartimento di Scienze politiche dell'Ateneo, il dibattito con la Vicepresidente esecutiva Ribera è stato caratterizzato dai molti temi trattati: dal diritto ad un’abitazione sostenibile e a prezzi accessibili, agliÈ stata poi la volta de, definita nel Rapporto Draghi una leva strategica per il futuro della competitività e della produttività in Europa, ma anche tra i principali responsabili dell’aumento della domanda di energia, come dimostranoIlper la produzione di energia pulita (Eurostat, rif. 2024):proviene da fonti rinnovabili. Anche in Italia,è stato coperto dalle rinnovabili, segnando un aumento della produzione sostenibile.Come ha spiegato la Vicepresidente esecutiva Ribera:per lacon l’obiettivo di rendere l’Europa leader della manifattura pulita. Una transizione ecologica giusta può creare fino a 3,5 milioni di nuovi posti di lavoro, aprendo a nuove opportunità concrete per i giovani. Discutere del nostro futuro in una sede universitaria di prestigio internazionale, come la Luiss,Direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss, ha aggiunto: “Ringraziamo la Vicepresidente esecutiva Ribera per aver incontrato i nostri studenti. Dialogare con le istituzioni è un pilastro della formazione Luiss, perché ci permette di confrontare l’insegnamento con i limiti e le opportunità della realtà che ci circonda. L’Università permette ai decisori politici di navigare nella complessità, avendo come bussola i risultati della ricerca. La nostra ambizione è trasmettere