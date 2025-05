Apertura positiva per i listini europei, focus sul settore automotive

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Wall Street, si muove vicino alla parità l' Cresce il mercato dell'auto europeo ad aprile 2025 . In base agli ultimi dati pubblicati dall', l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato unha registrato un calo delle vendite ad aprile (-0,5%) nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato ferma al 15,4%. Ilsi mantiene stabile (+0,1%) e vede salire la sua quota al 27,6%. In crescita(+1,1%) - con una quota in aumento al 10,3% - e(+7,5%, segno negativo per Mercedes (-1,7%).Crollo delle immatricolazioni diin: sono 5.475 ad aprile, rispetto alle 11.540 di un anno fa (-52,6%), con la quota di mercato che passa dall'1,3% allo 0,6%. Da inizio anno la Casa automobilistica ha venduto 41.677 auto (-46,1%) con una quota di mercato che scende dal 2,1% all'1,1%.A Piazza Affari voladopo la decisione di Barclays di alzare il target price da 72 a 82 euro (rating overweight).Sul fronte macroeconomico, risulta inferiore alle attese l'ina maggio. Secondo ladiffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua alrispetto al+0,8% del mese precedente e il +0,9% indicato dagli analisti. Attesa in lieve miglioramento la fnel mese di giugno. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a, rispetto al -20,8 di aprile (dato rivisto da un preliminare di -20,6). Il dato risulta in linea con quello indicato dagli analisti.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. L'è in calo (-1,11%) e si attesta su 3.305,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%.Si riduce di poco lo, che si porta a +94 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,31% a 40.112 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.610 punti.Pressoché invariato il(+0,04%); come pure, sui livelli della vigilia il(+0,17%).di Milano, troviamo(+3,58%),(+2,76%),(+1,63%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+3,27%),(+1,87%),(+1,65%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.