Giornata Altagamma 2025: focus su mercati mondali e rafforzamento alleanze con partner all'estero

(Teleborsa) - In un mondo che cambia,risponde con la forza del suo network internazionale. La, appuntamento annuale della Fondazione che riunisce i più grandi Brand del lusso italiano, ha segnato una svolta significativa: per la prima volta, Altagamma ha coinvolto i partner commerciali internazionali dei Soci, celebrando questi legami strategici in mercati esteri chiave come Giappone, Brasile, Stati Uniti, Francia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.Undici partner commerciali di riferimento, leader del retail e della distribuzione nei rispettivi Paesi, sono stati accolti a Roma e nominati Soci Onorari di Altagamma: un riconoscimento al ruolo chiave che questi attori svolgono nella promozione del Made in Italy nel mondo. "Vogliamo costruire un ponte stabile tra i nostri Brand e i mercati globali", ha spiegato, Presidente di Altagamma. "Per questo, a partire da quest’anno, Altagamma avvierà un ciclo biennale di incontri che porterà a Roma i partner strategici del lusso italiano, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, favorire nuove sinergie e sviluppare progetti di collaborazione internazionale", ha aggiunto.Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma, ha aperto ladell’Assemblea, tenutasi nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati: "l’alto di gamma ha da sempre una vocazione internazionale – la quota export per il comparto è superiore al 70% – ma oggi le sfide globali sono più complesse e in pochi mesi l’ordine mondiale è mutato, tra protezionismo, dazi e antiche alleanze che sembrano vacillare. L’export genera il 40% del PIL italiano e la diplomazia politica sta lavorando alacremente per proteggerlo e per costruire ponti e nuove alleanze. Serve però un’azione congiunta di imprese, governo e istituzioni europee per difendere la competitività delle nostre industrie e i valori su cui abbiamo costruito il nostro successo: qualità manifatturiera, sostenibilità, innovazione, diversificazione dei mercati internazionali e capacità di dialogo. Oggi, come Altagamma, facciamo un altro passo in questa direzione rafforzando concretamente le relazioni con i partner internazionali, che sono cruciali per lo sviluppo e la crescita dei nostri brand".Il Viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italyha ribadito l’impegno del Governo al fianco delle imprese del lusso, sottolineando l’importanza di una strategia condivisa per affrontare la nuova stagione dei mercati globali: "il mercato di alta gamma non vende solo prodotti di altissima qualità, ma racconta storie che attraversano i secoli, custodisce tradizioni che sono patrimonio dell’umanità, offre esperienze ed emozioni. Questa è l'essenza del Made in Italy. Non è un risultato scontato, ma una conquista quotidiana: è creatività che non conosce confini, è l’incontro magico tra maestria artigianale e innovazione audace. È la passione che anima ogni gesto, ogni scelta, ogni dettaglio. Altagamma, insieme ai suoi associati, porta avanti questa missione con dedizione instancabile, rinnovando ogni giorno l’impegno verso l’eccellenza. Come governo, abbiamo il privilegio e la responsabilità di proteggere questa unicità italiana e di creare l’ecosistema ideale perché le nostre imprese possano brillare sui mercati globali più sfidanti, portando nel mondo non solo prodotti, ma un pezzo della nostra identità".A offrire una fotografia lucida dello scenario economico e geopolitico, l’analisi di, editorialista del Corriere della Sera, che ha delineato il perimetro dello scenario macroeconomico all’interno del quale le imprese sono chiamate ad operare con le tensioni tra USA e Cina, i rischi di dumping e l’impatto di politiche protezionistiche sempre più aggressive.Il panel con i nuovi Soci Onorari, moderato da, Direttrice Generale di Altagamma, ha acceso i riflettori su mercati spesso meno esplorati, ma oggi sempre più strategici. Il mercato globale deiha visto una lieve decrescita nel 2024 e le ultime stime parlano di un 2025 molto incerto, ma presumibilmente ancora sotto la soglia di crecita (tra -2% e -5%).(CEO El Palacio de Hierro) ha raccontato la crescita esplosiva dei Personal luxury goods in Messico, mercato stimato incon un incremento intorno alla doppia cifra. Il vicino mercato Brasiliano vive la più grande espansione dal 2021 in termini macroeconomici..(CEO di Majid Al Futtaim – Lifestyle) ha evidenziato il ruolo degli Emirati Arabi come hub emergente del lusso e dove, nonostante le tensioni regionali, i beni di altagamma crescono. Il valore di questo mercato negli Emirati Arabi Uniti è passato da 3,7 miliardi del 2019 ai circa 6 miliardi di oggi, mostrando un forte propensione per il prodotto italiano, soprattutto quando in grado di generare un’esperienza con una forte connotazione simbolica: "i brand italiani hanno sempre esercitato un forte fascino nel Golfo. Il loro mix di tradizione, artigianalità e design senza tempo continua a risuonare profondamente nei nostri clienti, come dimostra la crescita eccezionale dei nostri partner italiani. La vera opportunità, tuttavia, va oltre il prodotto: risiede nella creazione di esperienze significative, culturalmente rilevanti e destinate a durare nel tempo. Abbiamo riscontrato un chiaro interesse per i brand in grado di connettersi a un livello più profondo, e il ruolo di Majid Al Futtaim è quello di amplificare questa connessione in modo mirato in tutta la regione".(CEO e Presidente di Yasuda Shipyard Group) ha portato la testimonianza del comparto nautico, e non solo, in un contesto in espansione per il lusso: il mercato giapponese vale 33 miliardi di valore per i beni personali, con una crescita di circa il 12% nel 2024: "Il mercato degli yacht di grandi dimensioni in Giappone è appena agli inizi, compresa la definizione del relativo quadro normativo. Ci sono diverse criticità, come la mancanza di spazi di rimessaggio, ma ci si aspetta una crescita costante. L’interesse si sta orientando verso yacht di grandi dimensioni, elicotteri, jet privati e altri beni che finora hanno rappresentato un mercato molto ristretto. Allo stesso modo, anche nel settore immobiliare ad una crescita inedita di residenze di lusso. Ci vorrà del tempo per delineare chiaramente l’andamento del mercato, ma le possibilità stanno aumentando. Il fascino dei brand italiani risiede nella loro tradizione e nel design, che ha raggiunto la dimensione dell’arte ed è capace di alimentare la passione.. Ritengo sia fondamentale trasmettere correttamente questa filosofia al mercato giapponese".(Presidente di Relais & Châteaux) ha illustrato come l’esperienza e la personalizzazione siano oggi i driver chiave della domanda di lusso, non solo nel turismo ma in tutti i comparti. Il settore dell’Ospitalità di alta gamma è stato tra i più performanti nel 2024, con un valore globale di 242 miliardi e in crescita del 4-5%. Tra gli altri mercati di prospettiva per l’industria di alta gamma, si segnalano l’India (con un valore del lusso personale di circa 3 miliardi) e il Brasile (circa 4 miliardi), in piena macroeconomica.A chiudere i lavori, le testimonianze di due eccellenze del Made in Italy:, Fondatore e Presidente di Technogym, e, CMO e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada. Entrambi hanno condiviso strategie e visioni sul futuro del lusso italiano in un mondo sempre più complesso. Il messaggio è chiaro: in un mondo che cambia, il Made in Italy deve essere protagonista. Serve visione, serve coesione, serve un impegno corale per affrontare insieme le sfide globali e cogliere le opportunità dei mercati emergenti.La Giornata Altagamma è stata preceduta dalla consuetache si è tenuta a Palazzo Colonna a Roma. Nel corso dell’evento serale, sono state consegnate le onorificenze di Altagamma, riservate a personaggi, enti e istituzioni che si sono distinti per la promozione della cultura dell’eccellenza italiana nel mondo, in diversi ambiti. Oltre agli 11 partner commerciali delle imprese del lusso, sono stati accolti come nuovi Soci Onorari di Altagamma il regista Ferzan Ozpetek e il fotografo Fabrizio Ferri.