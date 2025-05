Minibond da 2 milioni per Tedesco: UniCredit e Garanzia SACE supportano l'innovazione sostenibile

(Teleborsa) -realtà d'eccellenza dell'industria dolciaria italiana, con siti produttivi in Toscana, Umbria e Lombardia ha emesso unL'operazione è assistita da. L'obbligazione, della durata di 6 anni, supporta il programma di investimenti destinati all'aumento della capacità produttiva dell'azienda in un'ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'acquisto di una nuova linea di confezionamento di biscotti improntata al risparmio energetico, con benefici diffusi sulla performance, sulla capacità produttiva e sulla competitività dell'azienda, grazie all'utilizzo di macchinari di ultima generazione e di imballi ottenuti da materiali riciclati. L'investimento produrrà inoltre un incremento occupazionale, con l'assunzione di una decina di addetti.La storia del, tra i leader nazionali nella produzione di prodotti da forno e pasticceria secca, inizia nel 1980 con l'apertura di una piccola panetteria a conduzione familiare a Roma. Nel 1996 il primo investimento e la creazione del primo ramo aziendale in Toscana. La famiglia ha continuato a investire in diversi settori alimentari con nuove acquisizioni negli anni successivi come, nel 2014, quella dell'azienda Piselli di Perugia, nota per la pasticceria artigianale e la produzione di biscotti industriali con uno stabilimento tra i più grandi in Europa. Nel 2016, il gruppo ha quindi acquisito lo storico marchio di pasticceria finee aperto il nuovo stabilimento di croissant confezionati a Brescia. Ad oggi il gruppo articola la produzione inad Arezzo per il marchioper biscotti e lievitati da ricorrenza a marchioe pasticceria fresca; e Brescia pere prodotti FreeFrom a marchio terzi; per uno spazio totale coperto di 41mila mq. Tedesco Group esporta il 30% dei suoi prodotti in 60 mercati e punta ad aumentare le sue quote grazie a questo nuovo investimento."Prosegue il percorso di rilancio del brand OreLiete da parte di Tedesco, marchio principale del nostro gruppo, su cui negli ultimi anni – rimarcao – abbiamo concentrato significativi investimenti in ricerca e innovazione, tra cui il recente lancio della linea ‘Voglia di Extra'. Con il nuovo programma di investimenti intendiamo introdurre innovazioni sia sul piano del prodotto sia su quello del packaging. L'assortimento della linea OreLiete sarà ampliato, con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti una gamma sempre più diversificata. Il nuovo packaging ci consentirà di presentare referenze monoporzionate, in confezioni ordinate e funzionali, in linea con le esigenze di consumo fuori casa, sempre più diffuse tra i consumatori"."Sottoscrivere un'emissione obbligazionaria non è una questione semplicemente tecnica. Sottende infatti – commenta– una relazione solida tra la banca e l'azienda, una forte fiducia nella solidità di un progetto imprenditoriale e la volontà di accompagnarne la crescita. L'operazione perfezionata in favore di Tedesco Srl, ne è un esempio. Attraverso lo strumento dei minibond favoriamo l'accesso delle PMI italiane nel mercato dei capitali in modo rapido e conveniente, agevolando al la diversificazione delle fonti di finanziamento. Siamo felici di supportare il percorso di sviluppo di questa storica realtà produttiva dell'industria dolciaria Made in Italy, fortemente radicata sul territorio e capace di sfruttare le leve dell'innovazione, dell'export e della sostenibilità per potenziare il proprio business"."Grazie a questa operazione, Tedesco Srl – dichiara– potrà realizzare un ambizioso programma di investimenti orientato all'innovazione sostenibile, all'efficienza produttiva e alla crescita occupazionale. Supportare aziende come Tedesco Srl, che fanno della qualità e dell'innovazione i propri punti di forza, è al centro della nostra missione. Il nostro impegno è quello di rendere sempre più accessibili strumenti di finanza alternativa in grado di rafforzare la competitività delle imprese italiane, in Italia e sui mercati internazionali, favorendo la competitività e lo sviluppo di filiere industriali strategiche per il Paese".