UniCredit, rumors: Alpha Group potrebbe essere beneficiario di vendita asset russi

UniCredit

(Teleborsa) - Le tre società degli Emirati Arabi Uniti che si sono proposte al Tesoro italiano per l'acquisto delle filiali russe del gruppopotrebbero muoversi. Lo scrive il quotidiano russo Kommersant, citando tre fonti.Il giornale scrive che UniCredit avrebbe trovato una via d'uscita dalla Russia grazie a investitori degli Emirati Arabi Uniti. I potenziali acquirenti sono pronti ad acquisire la banca russa UniCredit con uno. Tuttavia, le fonti di Kommersant suggeriscono che dietro l'accordo ci siano parti interessate russe e in particolare strutture di Alpha Group.Fondato nel 1989, Alpha Group è uno dei maggiori conglomerati finanziari industriali privati ??russi, con interessi nei settori del petrolio e del gas, del commercial e investment banking, della gestione patrimoniale, delle assicurazioni, del commercio al dettaglio, delle telecomunicazioni, della tecnologia., è la società di punta del Gruppo.Una delle fonti di Kommersant ha detto che, il braccio di investimento di Alfa Group. Questa struttura dell'operazione è necessaria perché Alfa Bank è soggetta a sanzioni da parte dell'UE., una delle tre società emiratine al centro delle indiscrezioni di ieri di Messaggero e Reuters , è stata fondata nel 2022 dall'ex capo di A1,. Realizza i suoi progetti in oltre 12 paesi e gestisce asset per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. Nel 2024, ha acquisito le attività assicurative russe del gruppo ceco PPF, PPF Life Insurance.