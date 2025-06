Borsa New York in rosso con tensioni commercio e PMI

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, che avvia il mese di giugno all'insegna dell'incertezza, in scia alle rinnovate tensioni sul commercio fra usa e Cina. A peggiorare il sentiment con corre anche l'indice PMI manifatturiero, sceso a 48,5 punti dai 48,7 precedenti e inferiore al consensus di 49,3.L'indicesta lasciando sul parterre lo 0,87%; sulla stessa linea l', che perde lo 0,66%, scambiando a 5.873 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,5%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,29%),(-1,27%) e(-1,16%).Tra i(+3,44%),(+1,24%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.scende dell'1,87%.Calo deciso per, che segna un -1,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,60%),(+1,72%),(+1,64%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,87%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,60%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,27%.