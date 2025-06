Città italiane sempre più smart, ma solo 45,8% ha competenze digitali di base

(Teleborsa) -passa inevitabilmente dacapace di connettereL'Italia ha compiuto progressi, come l'espansione della copertura dellanella pubblica amministrazione. Tuttavia,, in particolare riguardo alle competenze digitali della popolazione e alla diffusione di specialisti ICT – questi ultimi sono l’1,5% dei laureati, contro la media UE del 4,5%. È quanto emerge dallo studio della Rome Business Schoola cura diDocente dell'International Master in Finance di Rome Business School;, Economista, Centro Europa Ricerche eDirettore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School.Dunque,aumenta del 22,7% il loro Readiness secondo EY Smart City Index 2025, ma ben lontano dalle prime in classifica: Milano, Bologna, Roma, Torino e Reggio Emilia. Oltre la metà dei comuni (il 52%) segnala difficoltà nell’implementazione di progetti volti a una trasformazione urbana intelligente per carenza di personale qualificato.sempre diil 78% delle amministrazioni che ha realizzato progetti smart ha dichiarato di aver ottenuto benefici pari o superiori alle aspettative (Intesa Sanpaolo Innovation Center, aprile 2025), ma persistono forti criticità, diseguaglianze territoriali e culturali.: nel 2023, gli investimenti pubblici in progetti smart in Italia hanno superato per la prima volta 1 miliardo di euro (Intesa Sanpaolo Innovation Center, 2025), il settore globale delle smart cities potrebbe raggiungere un valore di 3.757,9 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita annua composta del 29,4% tra il 2025 e il 2030 (Grand View Research, 2025). Tuttavia,i, rischiando di lasciare indietro ampie fasce della popolazione. Tecnologie come l’IA e le biotecnologie potrebbero accentuare le disuguaglianze: “La smartness sarà tanto più efficace quanto più saprà essere equa, trasparente, ecologica e partecipativa.”, affermaa copertura delle reti fisse ad alta capacità raggiunge il% delle famiglie, contro il 78,8% dellamentre la fibra ottica fino alle abitazioni è disponibile per meno del 60% delle famiglie italiane, rispetto al 63,9% europeo. Questo gap infrastrutturale penalizza soprattutto le periferie e il Mezzogiorno, limitando l’efficacia dei sistemi urbani intelligenti. Inoltre,rappresentano un altro nodo critico: secondo la Commissione Europea, solo ilpossiede competenze digitali di base, contro una media UE del 55,6%. Questodeie rallenta laevidenzia cheguida la(EY Smart City Index, 2025). Rispetto al 2022, le città metropolitane hanno migliorato la propria “Readiness” del 22,7%, grazie a un impegno strategico nella digitalizzazione. In aumentoLe soluzioni adottate vanno dal potenziamento deie alla gestione digitale del traffico. Milano, ad esempio, conta oltre 18.000 biciclette in sharing e circa 2.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, mentre a Bologna sono attivi sistemi di sensoristica urbana per la regolazione dei flussi.non solo per la riduzione delle emissioni, ma anche per il miglioramento dellaTuttaviaIl confronto con le principali città europee evidenzia un divario significativo. Parigi dispone di; Madrid e Barcellona ne hanno rispettivamente 13 e 12; Berlino e Monaco, 9 ciascuna. In Italia, solo Milano si avvicina a questi standard, con 5 linee metropolitane attive. Roma, in particolare, pur essendo la capitale e la città con maggiore estensione geografica, non dispone di una rete metropolitana estesa e capillare: basti pensare che Parigi ha otto volte il numero di stazioni di Roma. Questospicca l’integrazione traNelle città d’arte, il turismo è tra i settori che maggiormente beneficiano delle tecnologie intelligenti. A, dove il Colosseo ha superato i 14 milioni di visitatori nel 2024, sono stati introdotti sistemi di prenotazione a fasce orarie, assistenti digitali e accessi regolati per ridurre il sovraffollamento in siti come la Fontana di Trevi.La città, che nel 2024 ha registrato 22 milioni di arrivi, affronta le criticità con strategie innovative, come quelle previste dal pianohe promuove un turismo sostenibile integrato con l’identità urbana.