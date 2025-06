Giovani Avvocati AIGA nel Cilento: Diritto e Ambiente al centro del Consiglio Direttivo Nazionale

(Teleborsa) -ilospiterà il, appuntamento di rilievo per, organizzato da AIGA Nazionale con la sezione di Vallo della Lucania.Momento centrale dell’incontro sarà il convegno su "", con l’obiettivo di promuovere un confronto multidisciplinare su sostenibilità, giustizia ambientale e ruolo sociale della professione forense. Appuntamento; interverranno i parlamentari, il parlamentare europeo, la presidente di Cassa Forensee il consigliere CNF. In rappresentanza del territorio, il, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania,, cui seguiranno i saluti istituzionali delle autorità locali e i sindaci di Agropoli, Vallo della Lucania e Capaccio Paestum. La tavola rotonda metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni, del mondo forense, imprenditoriale e accademico, con l’obiettivo di analizzare le nuove sfide ambientali anche in chiave giuridica. La giornata si concluderà con unaSabato, con momenti di confronto interno, attività associative e approfondimenti di alcune tematiche in vista anche del prossimo Congresso Nazionale Forense di ottobre."Questo Consiglio Direttivo – afferma il– non è solo un momento associativo, ma come semprecome motore di consapevolezza civile e culturale. In questa occasione parliamo di ambiente perché riguarda tutti, e perché anche il diritto deve sapersi aggiornare di fronte alle urgenze del nostro tempo".Il, sottolinea: "È per noi un grande onore ospitare per la prima volta nel Cilento il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA. Un riconoscimento che premia l’impegno profuso dalla nostra sezione e dimostra come anche i territori decentrati possano essere protagonisti attivi e propositivi all’interno dell’associazione. Questo evento rappresenta anche un’occasione preziosa perpresidio di giustizia fondamentale per un’area ricca di storia e ambiente, che merita servizi adeguati a garantire una tutela efficace del territorio. A nome di tutta la sezione, esprimo un ringraziamento al Presidente nazionale Carlo Foglieni e all’intera Giunta per la fiducia accordata e per l’opportunità concessa".L’evento si svolge con il patrocinio e il contributo di istituzioni locali e nazionali e con il sostegno di numerosi partner professionali.