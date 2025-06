Risiko bancario, giornata di novità per Unicredit e Bper

Unicredit

(Teleborsa) - Giornata di movimenti e notizie all'interno delche sta caratterizzando ilnegli ultimi mesi.Le principali novità hanno riguardato soprattuttoche ha visto ripartire il confronto con il MEF sulleimposte per l’OPS su Banco BPM. L'Istituto di credito ha fatto sapere di aver ricevuto lo scorso 30 maggio dal, in qualità di autorità preposta al controllo del rispetto delle prescrizioni del, "una comunicazione che ha chiarito i termini in cui si svolgeranno le attività di monitoraggio". Unicredit, si legge in una nota, ha spiegato di "aver preso atto del tenore della risposta fornita dal MEF e in cambio ha ritirato la richiesta di misure provvisorie per consentire un dialogo costruttivo con il MEF", aggiungendo che "mantiene la propria posizione sul merito della Golden Power, ma ha chiesto che la sentenza del Tar del Lazio sia accelerata per fare definitiva chiarezza".Secondo quanto riportato da Class Cnbc ilha fissato per ill'udienza nel merito sul ricorso presentato da Unicredit contro il decreto con cui Palazzo Chigi ha posto paletti stringenti sull'ops lanciata per Banco Bpm.Nel frattempo, Unicredit ha incassato il via libera dallasull'Ops. In una lettera Bruxelles ha infatti notificato all'istituto di credito la chiusura dell'esame preliminare, ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive, con la decisione di non avviare un'Altra protagonista del risiko bancario èche ricevuto dallal'approvazione delrelativo all’Ops volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di. Ilall’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) dele terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’11 luglio 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 20 giorni di borsa aperta. L’11 luglio 2025 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Fissate anche le date per il pagamento del corrispettivo e per l'eventuale riapertura del periodo di adesione.L'operazione di Bper ha ricevuto l'approvazione di, che ha sostenuto che "l’offerta di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio rafforzerebbe la posizione di mercato di BPER in Italia, in particolare nelle regioni più ricche del nord del Paese, specialmente in, creando opportunità di sinergie in termini di ricavi e costi nel medio termine, grazie alla condivisione di prodotti e all’ottimizzazione delle attività".Infine, novità anche da. L'assemblea dei partecipanti all'accordo di consultazione, che riunisce l'11,87% del capitale di Mediobanca, in una nota ha espresso il suo apprezzamento per "il forte razionale industriale e finanziario alla base dell'operazione" relativa all'Ops promossa dall'istituto su