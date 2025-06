Crisi climatica: 71% giovani italiani non crede che riusciremo a superarla

(Teleborsa) - L’attenzione degli italiani per le tematiche ambientali è alta, ma ad accompagnarla si fa sempre più diffuso un senso di rassegnazione. Secondo i dati dell’osservatorio SWG “Ambiente, sostenibilità e sensibilità green”, 3 italiani su 5 – eIn parallelo, quasi 1 italiano su 3 considera la tutela dell’ambiente una moda passeggera. Un sentimento di sfiducia che si riflette anche in una percezione sempre più individualistica dell’ambientalismo, vissuto non come un impegno collettivo ma come una scelta privata, legata soprattutto alla salute personale e al risparmio economico.una percentuale significativamente più bassa rispetto al 58% degli over 55 che si riconoscono in questa identità. La Generazione Z (13-28 anni), in particolare, si mostra fortemente disillusa, ma allo stesso tempo manifesta segnali interessanti da coltivare, come una crescente attenzione alla mobilità elettrica, all’energia pulita e all’equità sociale.ha approfondito questi temi attraverso un’indagine rivolta in maniera specifica agli studenti che, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 hanno preso parte al progetto educativoL’iniziativa, promossa dall’azienda, è pensata per sensibilizzare le classi delle scuole secondarie di primo/ grado su argomenti fondamentali come energia, qualità dell’aria, biocombustibili e biodiversità. Dai risultati della ricerca, realizzata con il supporto di SWG, emergono segnali incoraggianti: la larga maggioranza dei ragazzi coinvolti ha dichiarato di aver modificato almeno in parte le proprie abitudini quotidiane a favore di pratiche più sostenibili. Tra i comportamenti acquisiti, spiccano gesti semplici ma significativi come chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti o durante l’insaponatura sotto la doccia, usare la borraccia a scuola invece delle bottigliette in plastica, spegnere la luce uscendo da una stanza, non gettare le carte a terra. Abitudini che, se replicate su larga scala, possono avere un impatto ambientale rilevante.Ma il cambiamento generato da “1,2,3…Respira!” nsi trasforma. I giovani che hanno partecipato al progetto associano con maggiore frequenza emozioni positive ai temi ambientali.come tristezza, rabbia o paura, risultano più presenti nei ragazzi che hanno seguito il progetto. Lungi dall’essere un dato negativo, questa maggiore intensità emotiva segnala una più profonda elaborazione del problema ambientale e una presa di coscienza della sua complessità. La consapevolezza, del resto, è il primo passo per costruire un impegno solido e informato.“In un momento storico in cui i giovani faticano a credere nella possibilità di un cambiamento reale, progetti come ‘1,2,3…Respira!’ dimostrano che l’educazione ambientale può ancora fare la differenza. Vedere i ragazzi sviluppare consapevolezza, cambiare abitudini e reagire con speranza e responsabilità è il segnale più concreto che la strada è quella giusta, dichiaraResponsabile Sicurezza Ambiente e Sostenibilità di Liquigas. - Come Liquigas, crediamo fortemente che accompagnare le nuove generazioni in un percorso di sostenibilità significhi costruire le basi per un futuro più giusto e più attento all’ambiente”.