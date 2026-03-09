Valsoia, Sassoli de Bianchi: fortemente concentrati su gestione costi di alcune materie prime

(Teleborsa) - "Nell'anno 2025 la nostra società ha mantenuto ricavi stabili in un contesto di mercato che, per quanto riguarda l'alimentare Confezionato, ha evidenziato nel secondo semestre, un deciso rallentamento dei consumi in Italia. Le vendite all'estero continuano a darci soddisfazione
proseguendo la loro crescita, in particolare, nei paesi dove abbiamo presenze dirette e dove abbiamo già intrapreso investimenti nella costruzione delle Marche". Lo ha detto il presidente
di Valsoia
, Lorenzo Sassoli de Bianchi
, commentando i risultati 2025
.
"In Italia
- ha spiegato - alcune nostre linee di prodotto hanno rallentato nel secondo semestre in linea con l'andamento dei mercati del Largo Consumo mentre abbiamo apprezzato la crescita delle linee e delle marche più forti
, come il gelato e la crema alla nocciola Valsoia, in particolare nella linea "Zero", il cui lancio continua a produrre risultati positivi unitamente alla piadina Loriana ed al dolcificante Diete.Tic, che confermano entrambi un sostenuto trend di crescita".
"Nell'anno abbiamo fortemente incrementato gli investimenti in comunicazione, con un impatto positivo in particolare nei segmenti a maggiore intensità di marca quali i gelati Valsoia, la piadina e i dolcificanti - ha spiegato il presidente - La posizione finanziaria della società si conferma solida
, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello finanziario, come da nostra consuetudine".
"Restiamo, tuttavia, fortemente concentrati nella gestione dei costi di alcune materie prime in particolare, che nel corso dell'anno hanno registrato significativi aumenti, imponendoci una revisione delle politiche commerciali per le linee coinvolte - ha detto Sassoli de Bianchi - L'obiettivo è la difesa contestuale della marginalità e delle rotazioni dei nostri prodotti
, pur in presenza di un aumento dei prezzi al pubblico".
"I lavori di ampliamento dello stabilimento di Serravalle Sesia procedono secondo i tempi
e i costi previsti dal progetto arrivando alla loro prossima conclusione, prevista per la seconda metà del 2026 - ha concluso - Questo investimento industriale è strategico per il conseguente efficientamento produttivo, una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro ma, soprattutto, per una accelerazione nel nostro time-tomarket, e per la nostra capacità di innovazione e reattività anticipatoria nei mercati in cui operiamo".