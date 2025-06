Qualcomm acquisirà la britannica Alphawave per 2,4 miliardi di dollari

Qualcomm

Alphawave IP Group

(Teleborsa) -ha trovato un accordo perOgni azione Alphawave sarà acquisita per, equivalenti ain base ai tassi di cambio recenti. In alternativa, gli azionisti potranno scegliere di ricevere 0,01662 azioni Qualcomm di nuova emissione o 0,00964 azioni Qualcomm Exchangeable Security di Serie A per ogni azione Alphawave ed è previsto un periodo lock-up di 4 anni. Il corrispettivo offresul prezzo di chiusura di Alphawave do 94 pence prima dell'annuncio della transazione, del 70% rispetto alla media ponderata degli ultimi 30 giorni e del 59% sulla media ponderata degli ultimi 60 giorni.Il Board di Alphawave ha giudicato l'offerta in contanti e l'Offerta Alternativa 1 come eque e ragionevoli. L'operazione, che punta a, sarà gestita da, una consociata interamente controllata da Qualcomm, ed implementata attraverso unQualcomm e Bidco hanno ottenuto impegni irrevocabili per circa il 50,1% del capitale sociale di Alphawave, inclusi gli impegni di amministratori e dirigenti di Alphawave.