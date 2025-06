Svizzera, banca centrale taglia tassi di 25 punti base allo 0%

(Teleborsa) - La(BNS) ha, centrando le attese del mercato. Il nuovo tasso guida avrà validità da domani 20 giugno 2025. La Banca ribadisce la propria disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi.Viene spiegato che larispetto al trimestre precedente. Con l'allentamento della politica monetaria annunciato oggi la Banca nazionale "contrasta questa diminuzione". Nel periodo successivo all'ultimo esame della situazione economica e monetaria l'inflazione è ulteriormente regredita, scendendo dallo 0,3% in febbraio a -0,1% in maggio. Questa contrazione è principalmente riconducibile all'andamento dei prezzi del settore del turismo e dei prodotti petroliferi.La nuova previsione condizionata disi situa a breve termine al di sotto di quella formulata in marzo, mentre a medio termine risulta pressoché immutata. Nella media annua essa si colloca allo. La previsione si basa sull'assunto che il tasso guida BNS rimanga pari allo 0% lungo l'intero orizzonte previsivo. Senza la riduzione del tasso decisa quest'oggi, la previsione si attesterebbe a un livello più basso."Ilriguardo a questo scenario per l'economia mondiale- si legge nella nota della BNS - Ad esempio, le barriere commerciali potrebbero essere ulteriormente innalzate e portare a un maggiore rallentamento dell'economia mondiale. Al tempo stesso non è da escludere che la politica fiscale sostenga la crescita più del previsto".Dopo un primo trimestre robusto, lae risultare piuttosto contenuta nel prosieguo dell'anno. Per l'intero 2025 la Banca si aspetta un aumento del PIL compreso fra l'1% e l'1,5%. Anche per il 2026 la Banca nazionale si attende al momento un'espansione fra l'1% e l'1,5%. La disoccupazione dovrebbe ancora progredire leggermente."Le prospettive economiche per la Svizzera permangono incerte - viene sottolineato - La".