Transizione energetica, gruppo Havas: "Italia pronta, ma serve più consapevolezza"

(Teleborsa) - Il 95% degli italiani considera fondamentale l'indipendenza energetica, ma oltre la metà dichiara difficoltà a orientarsi sui temi dell'energia. Il consenso sul nucleare cresce dell'8% fino a raggiungere la maggioranza dopo una corretta informazione, segno che una comunicazione chiara e accessibile può incidere significativamente sulla percezione pubblica delle nuove tecnologie. Questi alcuni dei principali risultati di unapresentata oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati, nel corso dell'su iniziativa dei deputati"Il disegno energetico dell'Italia, in un contesto di forte tensione internazionale – ha detto, aprendo i lavori, il– guarda alla sicurezza degli approvvigionamenti e agli obiettivi di crescita delle rinnovabili indicati dal PNIEC. Lontani dalle ideologie, guardiamo con fiducia alle nuove opportunità per la decarbonizzazione. Proprio nei giorni scorsi siamo entrati nell'Alleanza Ue per il Nucleare, aggiungendo un nuovo tassello ad un lavoro molto articolato, in ambito nazionale, per aprire la strada a questa fonte pulita, stabile e sostenibile"."In un momento storico in cui il nostro Paese è chiamato a compiere scelte decisive per il futuro, il tema dell'energia – ha dichiarato– non può essere rimandato. L'Italia ha bisogno di una transizione energetica che sia davvero sostenibile,soprattutto dal punto di vista economico e sociale, di un costo dell'energia più accessibile per i cittadini e per le imprese, oltre che di una maggiore indipendenza energetica. Il nucleare può rispondere a tutte queste esigenze in maniera appropriata, specialmente se inserito in una politica energetica integrata, per coprire sia il medio che il lungo termine"."La transizione energetica, – ha sottolineato– e più in generale quella ecologica, non è in alcun modo messa in discussione. Al contrario, torna ad occupare una posizione centrale all'interno di un percorso strategico e consapevole, volto a coniugare in modo equilibrato la tutela dell'ambiente con le imprescindibili esigenze di approvvigionamento e sicurezza energetica".Il 52% della popolazione dichiara di avere difficoltà a orientarsi nel panorama energetico, mentre il 45% ritiene necessarie campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica. Un tema particolarmente rilevante è quello del nucleare di nuova generazione: il 46% degli italiani è favorevole alla costruzione di nuove centrali, ma questa percentuale cresce dell'8% fino a raggiungere la maggioranza quando vengono fornite informazioni specifiche su sicurezza, smaltimento delle scorie e tecnologie di IV generazione. Un dato che conferma quanto l'accesso a informazioni tecniche, affidabili e ben comunicate possa incidere sulla formazione dell'opinione pubblica, soprattutto su temi complessi e spesso polarizzanti."I dati presentati oggi in anteprima con la nostra ricerca – ha commentato– evidenziano chiaramente come gli italiani siano fortemente favorevoli alle tre direttrici principali che ispirano il piano di transizione energetica del nostro Paese: la sostenibilità ambientale, la riduzione dei costi e l'indipendenza energetica. Tuttavia, quando si entra nel merito del piano e delle fonti di approvvigionamento, emerge una minore chiarezza. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, come il nucleare di nuova generazione, la ricerca mostra che una corretta informazione sulle caratteristiche specifiche dell'innovazione può modificare significativamente la percezione degli italiani. Inoltre, emergono differenze rilevanti tra uomini e donne e tra le diverse fasce d'età, che suggeriscono la necessità di strategie comunicative e informative mirate"."Oggi – ha detto– non parliamo solo di energia, ma di futuro. E il futuro coinvolge emozioni, percezioni, fiducia. La transizione energetica non si realizza solo con dati e infrastrutture, ma con il modo in cui viene percepita. E il percepito dipende da come questa viene raccontata. In questo, l'alleanza tra le menti dei creativi e quelle dei decisori diventa cruciale per potere attuare questa transizione".è una priorità per il 95% degli italiani, ma solo il 37% sarebbe disposto a sostenere costi maggiori per raggiungerla. Questo divario tra consapevolezza e disponibilità all'azione evidenzia la necessità di una narrazione più efficace sui benefici collettivi e di lungo periodo.Per quanto riguarda lefra gli italiani prevale un certo pessimismo: il 62% si aspetta aumenti in bolletta (21% "significativi" e il 41% "moderati"), mentre una riduzione è attesa solo dal 14%. Speculazione dei mercati (33%) e logiche geopolitiche e crisi internazionali (24%) sono le principali cause di questo scetticismo.Accanto a questi aspetti,considerata prioritaria dall'84% degli intervistati, con una sensibilità particolarmente marcata tra le donne. Tuttavia, la disponibilità a sostenere costi aggiuntivi per utilizzare energia più pulita rimane limitata, segno che anche su questo fronte serve un maggiore coinvolgimento e una comunicazione più incisiva.Infine,il 93% degli italiani lo considera prioritario, e il 62% prevede aumenti in bolletta, attribuendoli a speculazioni di mercato e instabilità geopolitica. Le fonti di informazione più utilizzate restano Internet, media tradizionali, blog e forum, ma la frammentarietà dell'ecosistema informativo contribuisce alla confusione e alla sfiducia. L'87% degli italiani infatti, legge la bolletta, anche se al 41% della popolazione non è chiara la composizione delle voci e i relativi importi e il 19% guarda solo il costo finale e la scadenza. Che il costo dell'energia sia un tema sempre sentito lo conferma il 78% di chi si "informa" in materia, scegliendo per lo più internet come fonte per ottenere informazioni (69%), seguito dai media (24%), da blog e forum dedicati (24%) e da familiari e amici (23%).Dall'evento promosso da Havas PR emerge un quadro di un Paese consapevole e pronto ad affrontare le grandi sfide della transizione energetica, ma che necessita di un maggiore coinvolgimento e di un'informazione più capillare sulle tecnologie emergenti, sulle strategie e sul ruolo attivo che ogni cittadino è chiamato a svolgere in questa trasformazione epocale