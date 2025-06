Confindustria Accessori Moda: segnali misti nel primo trimestre 2025

(Teleborsa) -, la Federazione che rappresenta, presenta i risultati della, che fotografa l’andamento del comparto nel primo bimestre dell’anno. I dati confermano ilche hanno caratterizzato tutto il 2024, anno chiuso con un fatturato complessivo di filiera pari a circaIlnel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a conferma di un rallentamento trasversale in tutti i comparti produttivi. A preoccupare ulteriormente è l’indice della produzione industriale, che – secondo i dati Istat riferiti ai primi quattro mesi del 2025 – segna un calo marcato delle attività: -16,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.Le difficoltà produttive si riflettono anche sull’occupazione: nei primi tre mesi dell’anno sono statenel comparto, in crescita del 66% rispetto allo stesso periodo del 2024.L’export neiattestandosi a 4,2 miliardi di euro. Il dato, di per sé negativo, va peròin questo caso si evidenzia una crescita del 3% (25,1 miliardi di euro nel 2024, 24,3 miliardi di euro nel 2019) che conferma l’apprezzamento che i consumatori di tutto il mondo hanno per il Made in Italy. Resistere è quindi un must. I flussi in ingresso, trainati dall’import dalPer effetto di tali dinamiche, il saldo commerciale del comparto – sebbene in attivo per 2,2 miliardi di euro – ha registrato una flessione a doppia cifra (-16,7%) rispetto al 2024: questo induce a una riflessione legata al prezzo dei prodotti Made in Italy sul mercato, troppo costosi per il potere d’acquisto attuale delle famiglie italiane.A livello geografico,Resiste al momento anche il mercato statunitense (-1,2%), pur segnalando difficoltà legate all’introduzione dei nuovi dazi della seconda amministrazione Trump.segnali positivi arrivano invece da Emirati Arabi (+11,4%), Turchia (+23,5%), Kazakistan (+10,4%) e Ucraina (+0,5%).L’analisi previsionale sul secondo trimestre del 2025 non lascia intravedere segnali di ripresa. Il sentiment delle imprese resta improntato alla cautela:- ilmentre un’impresa su due teme un’ulteriore riduzione dei ricavi;il 28% prevede una contrazione, mentre solo il 10% ipotizza un incremento;Alla base del perdurare delle difficoltà vi è, in primo luogo, la debolezza generalizzata della domanda interna ed estera, indicata da 8 imprese su 10. Seguono gli effetti dei conflitti geopolitici: Russia-Ucraina e Medio Oriente, citati complessivamente dal 28% delle aziende. Non meno rilevante la preoccupazione legata alla crisi dei grandi marchi del lusso e ai nuovi dazi USA, indicata dal 40% del campione., ha commentato: "Il quadro che emerge è indubbiamente complesso, ma le imprese della filiera stanno dimostrando una grande capacità di resilienza e volontà di adattamento. Accanto alle difficoltà legate al calo della domanda, alle tensioni geopolitiche e al rallentamento dell’export, le aziende devono confrontarsi anche con sfide strategiche di lungo periodo, a partire dalla sostenibilità. Ia questo aspetto nelle loro scelte d’acquisto e, se per il 56% delle imprese del settore la sostenibilità rappresenta una priorità assoluta, il 38% prevede che l’attenzione su questi temi crescerà ulteriormente nei prossimi mesi. Tuttavia, per trasformare questo impegno in azioni concrete, risorse che oggi molte PMI faticano a reperire. La situazione è difficile: si rischia il collasso di un intero comparto, composto da migliaia di piccole e medie imprese, artigiani, professionisti e centinaia di migliaia di lavoratori".E aggiunge: "Pur apprezzando l’attenzione dimostrata dall’attuale Governo nei mesi scorsi,, per costruire insieme unper la filiera produttiva del Made in Italy, visto che sono le nostre aziende che in molti casi producono gli accessori apprezzati dai consumatori di tutto il mondo e firmati da Marchi internazionali. È fondamentale agire con tempestività e adottare misure concrete, quali il credito d’imposta per i campionari 2015–2019, il sostegnola proroga degli strumenti anticrisi, inclusa la CIG, e l’implementazione di una nuova politica industriale capace di accompagnare le imprese verso innovazione e sostenibilità. Il tempo è una variabile decisiva: ogni mese che passa senza risposte rappresenta un passo indietro per l’intero sistema moda italiano".