Green Claims, relatori Parlamento UE: Italia ritira appoggio, non c'è più maggioranza

(Teleborsa) - Laè pronta a un, ovvero nuovi criteri per impedire alle aziende di fare affermazioni fuorvianti sui meriti ambientali dei loro prodotti e servizi. I due co-relatori del Parlamentpo europeo, Tiemo Wolken (S&D) e Sandro Gozi (Renew Europe), hanno rivelato che i negoziatori del Consiglio UE e del Parlamento europeo erano "molto vicini" a trovare un compromesso definitivo ed equilibrato sulla direttiva, ma tutto si sarebbe bloccato per le pressioni di alcuni paesi. In particolare, "" e "non c'era più maggioranza" sul mandato del Consiglio UE, hanno detto in conferenza stampa, dopo che la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di direttiva in quanto "preoccupata" degli effetti sulle microimprese delle misure contro il greenwashing."La Commissione europea rimane pienamente impegnata a contrastare il greenwashing e a garantire che i consumatori siano correttamente informati. Questo è anche lo scopo della Direttiva sulle Green Claims, e pertanto, in particolare nel contesto dell'attuazione del quadro per la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde", ha detto laPaula Pinho nel corso dell'incontro con la stampa."Vorrei ricordare che una delle priorità di questa Commissione è ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, e in particolare per le microimprese - ha aggiunto - Per quanto riguarda le discussioni con i colegislatori sulla direttiva sulle Green Claimsallo stesso obiettivo della Commissione. È contrario all'agenda di semplificazione, in particolare per quanto riguarda le microimprese, perché stiamo parlando di un emendamento che significherebbe che circa 30 milioni di microimprese, che per darvi un riferimento significa il 96% di tutte le aziende, sarebbero coperte dalla proposta se le microimprese fossero incluse. Pertanto, questoimpedendo in primo luogo il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla proposta, vale a dire il sostegno allo sviluppo dei mercati verdi evitando al contempo oneri eccessivi per le imprese più piccole". "È in questo contesto che se l'emendamento" verrà mantenuto "allora ritireremo la proposta legislativa sulle Green Claims".