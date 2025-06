Oli minerali usati: l'Italia conferma la leadership europea

(Teleborsa) -i, rappresentata dal consorzio, conferma la sua, con una percentuale del 100% di raccolta ed oltre il 98% di rigenerazione, a fronte di una media europea ferma al 61%. In crescita le quantità raccolte: 188mila tonnellate contro le 183mila tonnellate del 2023 E' quanto emerge dal, per la prima volta certificato anche nella analisi Life Cycle Assessment (ISO 14040 e ISO 14044)."La nostra attività di garanti sulla filiera è ispirata a principi di qualità, equità, controllo e fiducia ve questo permette di ottenere trasparenza e tracciabilità", afferma il Presidente del CONOU, aggiungendo "prestiamo grande attenzione alla gestione e alla qualità del rifiuto in entrata e quindi ci atteniamo a scrupolosi standard per l’olio rigenerato in uscita, che deve essere equivalente a quello di prima produzione petrolifera".La filiera Conou è composta dae i processi adottati hanno permesso didi elevata qualità, riducendo al minimo il ricorso a termodistruzione e combustione, che insieme hanno interessato meno dell’1,5% del totale. Nel 2024 sono statiin tutta Italia, il 12% proveniente dall’industria e l’88% da officine meccaniche. La raccolta è stata svolta con 673 automezzi, per un totale di 25,1 milioni di km percorsi.d e vede in cima alla lista delle regioni produttrici laseguita dal Veneto (11%); le regioni del Centro contribuiscono con una raccolta del 18% (solo dal Lazio arriva il 7% e la Campania che ne raccoglie l’8%). Il Sud e le isole arrivano al 26%.A proposito dei mezzi, nell’ambito della strategia di decarbonizzazione della filiera, il Consorzio ha avviato un’iniziativa di(Hydrotreated Vegetable Oil) come alternativa al gasolio tradizionale nei veicoli dei concessionari di raccolta.Stimati e certificati i, grazie alla raccolta e alla rigenerazione rispetto al ciclo lineare che non prevede alcuna rigenerazione e riuso degli oli minerali usati, conequivalente evitate (-45% rispetto al ciclo lineare); oltrerisparmiati (-85%); circa(-85%); oltre(-91%); riduzione del 42% degli impatti cancerogeni e del 86% dei non cancerogeni e oltre 8 unità di incidenza malattie/particolato evitate, con una riduzione del 91%.Sul fronte, nel 2024 il sistema CONOU ha generato un, con effetti positivi in termini di coesione territoriale, inclusione sociale e sviluppo locale. Il sistema garantisce elevata stabilità occupazionale e presenza capillare sul territorio, contribuendo alla creazione di valore condiviso.