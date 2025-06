Mercati europei positivi dopo accordo USA-Cina, focus su dati inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Andamento positivo anche per Piazza Affari. Il sentiment beneficia del fatto che, che ha messo in ombra il fatto che i profitti industriali in Cina sono diminuiti del 9,1% a maggio, dopo un aumento del 3% il mese precedente. Sempre sul fronte macro in Asia, l'inflazione in Giappone ha rallentato a giugno per la prima volta in quattro mesi.In, l'è risultata sopra le attese a giugno sia in Francia (+0,9% su anno) che in Spagna (+2,2% su anno). Inoltre, i consumi delle famiglie francesi hanno rallentato al +0,2% su mese a maggio, mentre le vendite al dettaglio di maggio in Spagna hanno segnato un +4,8% su anno.Negli, oggi sono(i dati precedenti sull'indice dei prezzi al consumo e sulle vendite al dettaglio hanno indicato una moderazione della crescita dei prezzi e dei consumi reali). È prevista anche la revisione del sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan di giugno.Ieri sono stati rilasciati: Mary Daly ha affermato che i dazi potrebbero non portare a un'impennata dell'inflazione significativa o sostenuta, aprendo quindi le porte a un allentamento in autunno. Susan Collins ha indicato che luglio sarebbe troppo presto per un taglio dei tassi. Tom Barkin ha segnalato che l'aumento dei dazi medi potrebbe spingere l'inflazione verso l'alto, sottolineando l'incertezza politica ma ribadendo la disponibilità della Fed ad affrontare le sfide economiche in continua evoluzione.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,171. Perde terreno l', che scambia a 3.284,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,31%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 65,79 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +85 punti base, con ilche si attesta al 3,41%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,81%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,28%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,39% a 39.504 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 41.970 punti. Guadagni frazionali per il(+0,31%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,6%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,16%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,90%. In luce, con un ampio progresso del 2,18%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,74%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.del FTSE MidCap,(+7,84%),(+3,01%),(+2,98%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,99%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%. Tentenna, che cede l'1,13%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.