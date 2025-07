Sesto San Giovanni: affidata ad A2A Calore e Servizi la concessione del servizio di teleriscaldamento

(Teleborsa) - Il Comune di Sesto San Giovanni ha affidato ad A2A la concessione del servizio di teleriscaldamento per un periodo di vent'anni: il contratto è stato sottoscritto nella giornata di martedì 2 luglio alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e del"Con questo nuovo affidamento, Sesto San Giovanni compie un altro passo concreto verso un futuro sempre più sostenibile. Dopo la sostituzione degli impianti di illuminazione con tecnologia LED e la riqualificazione delle nostre piazze, oggi investiamo con decisione nel teleriscaldamento, una delle soluzioni più efficaci per contribuire alla decarbonizzazione e ridurre le emissioni. Grazie a questa misura, prosegue il nostro impegno per rendere Sesto San Giovanni sempre più orientata al futuro. È questa la città che vogliamo: moderna, attenta all'ambiente e vicina ai cittadini" commenta il"L'affidamento ventennale del servizio di teleriscaldamento a Sesto San Giovanni rappresentaun'opportunità per proseguire e rafforzare un sistema che A2A Calore e Servizi presidia da anni sulterritorio, sviluppando ulteriormente una delle reti più articolate a livello nazionale, con 64 chilometridi estensione e circa 50.000 appartamenti equivalenti serviti – afferma–. Il nostro obiettivo è potenziare ancora di più questainfrastruttura, integrando soluzioni tecnologiche avanzate per migliorarne la qualità e l'efficienza energetica. In questa direzione siamo certi che la collaborazione con l'Amministrazione Comunale sarà fondamentale per contribuire alla decarbonizzazione della città, in linea con le esigenze del territorio e dei cittadini".L'assegnazione è avvenuta al termine di una procedura ad evidenza pubblica, che ha seguito il percorso avviato nel 2022 con la decisione del Consiglio Comunale di optare per il modello della concessione di servizio.Società del Gruppo A2A e primo operatore nazionale del settore, conferma la volontà dell'Amministrazione di garantire ai cittadini un servizio energetico affidabile, efficiente e orientato alla sostenibilità. Il teleriscaldamento, infatti, rappresenta oggi una delle soluzioni più efficaci per contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi europei in materia di energia e clima. In particolare, la rete di Sesto San Giovanni, si posiziona oggi tra le più estese e articolate d'Italia, servendo un totale di circa 50.000appartamenti equivalenti.Il nuovo affidamento – sottolinea A2A in una nota – consentirà di proseguire nel percorso di sviluppo del sistema, con investimenti mirati alla sua estensione, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dell'impatto ambientale, a beneficio dell'intera comunità.