Wall Street chiusa per l'Independence Day

(Teleborsa) -è chiusa oggi per l', il giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemora l'adozione della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America il 4 luglio 1776, con la quale le Tredici colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna, governato all'epoca da Giorgio III.Nella seduta ridotta di ieri – chiusa con un buon rialzo – l'attenzione è stata rivolta principalmente ainegli Stati Uniti che si sono rivelati migliori delle aspettative. I dati macroeconomici hanno migliorato le aspettative relative ad una tenuta dell', un fattore che potrebbe convincere laa rinviare di nuovo l'atteso taglio dei tassi nonostante la pressione esercita dal presidente Trump suRisultano aver superato le attese idi giugno, un indicatore molto osservato per comprendere lo stato di salute del mercato del lavoro statunitense. Sono stati infatti aggiuntio nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a maggio erano state create 144 mila buste paga (dato rivisto da 139 mila), ma soprattutto sono stati di molto superiori ai 111 mila previsti dagli analisti. Parallelamente, sono calate leggermente lea 233 mila unità, 4 mila unità rispetto ai 237 mila della settimana precedente.Sullo sfondo resta però il tema. La deadline delfissata dal presidente Trump si avvicina: se da un lato sembra essere stato trovato un equilibrio nei rapporti con Pechino, restano aperti i negoziati con l'. Il commissario europeo al commercio,, è di ritorno da Washington dove ha incontrato il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio,, il segretario per il Commercio,e il segretario al Tesoro,, e oggi riferirà alla Commissione.Da alcuni giorni è emersa la disponibilità di Bruxelles ad accettarein cambio però del prosieguo delle trattative su alcunicome quello dell’e della, entrambi colpiti da tariffe al 25%.