Scuola e Ricerca: Anief all’Aran con le proposte per il rinnovo del contratto

(Teleborsa) - Sulper il personale di, le parti puntano a raggiungere un accordo. Per questo, laper cercare di far avanzare una trattativa ancora in stallo, che coinvolge. Il nuovo incontro è fissato per. In quell’occasione, il sindacatodi inserire nel contratto collettivo nazionale una serie di punti considerati essenziali per il buon esito del negoziato.anticipa oggi i contenuti del confronto: "A metà luglio – dice il sindacalista autonomo - torneremo a chiedere alla parte pubblica delle risposte rispetto alle risorse già stanziate che porterebbero ad un importante aumento degli stipendi e all’introduzione dei buoni pasto anche per il, la cui gestione andrebbe rimessa alle fasi di contrattazione integrativa. Ribadiremo all’Aran che, poiché le direttive dell’Unione europea parlano chiaro e l’Italia non può più sottrarsi a questa esigenza che porrebbe fine – conclude Pacifico - a decenni di ingiuste discriminazioni professionali".Il sindacato Anief insiste suiancora di più dopo che ai dipendenti delle Funzioni Centrali sono stati concessi anche in regime di smart working. Fra le novità da introdurre nel Ccnl 2022-2024,alcune materie oggetto di confronto come i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all’art. 79, a livello di istituzione scolastica, ma anche i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno, come pure quelli per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e quelli per il conferimento degli incarichi al personale ATA. Anche sulla mobilità, Anief ritiene che debba essere inclusa nell’alveo della contrattazione, senza più intromissioni normative che continuano a penalizzare il diritto alla famiglia.Secondo il giovane sindacato Anief,anche perché confrontando l’Italia con Francia, Germania e Spagna emerge cheSecondo gli economisti, nel 2023 il reddito netto medio di un single senza figli nell’Unione Europea è stato pari a 27.500 PPS, mentre in Italia si è fermato a 24.000 PPS, segnando un divario del 15% rispetto alla media europea. Di fatto,che portano ad una condizione di scarso potere d’acquisto, perché i salari risultano meno competitivi rispetto ai prezzi di beni e servizi. Sotto accusa anche il livello di tassazione. Secondo il dossier, infatti, in Italia un aumento dello stipendio lordo può persino tradursi in una riduzione del reddito netto, evidenziando il peso del sistema fiscale sulla capacità di spesa dei dipendenti di Istruzione e Ricerca.Tra le richieste che l’Anief continuerà a portare avanti all’Aran c’è sicuramente anche, destinato ad esempio allae di quello per la continuità del servizio scolastico e didattico, che potrebbe finanziare l’indennità di trasferta. Come crediamo sia giunto il momento di rimettere alla contrattazione integrativa parte del fondo Mof ai buoni pasto, come già avvenuto nel precedente Ccnl per la formazione, di utilizzare i risparmi derivanti dal dimensionamento scolastico per rafforzare le indennità dei Dsga. Oltre che di impiegare le economie generate dalle ex progressioni economiche per migliorare le retribuzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Fondamentale, sempre per il giovane sindacato, è rintrodurre il primo gradone stipendiale, la cui cancellazione è stata anche dichiarata illegittima il 7 marzo scorso dalla Suprema Corte di Cassazione.Per quanto attiene alla sezione Ricerca,(5% dell’incremento contrattuale 19/21). Come pure c’è la necessità di introdurre in contrattazione i criteri per le progressioni dì livello articolo 54 differenziandolo dalle progressioni economiche art 53. Infine, Anief ritiene importante esplicitare chee di inserire in contrattazione i criteri per le procedure di attuazione dell’art. 15 del Ccnl.