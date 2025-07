Euronext lancia iniziativa pluriennale per diventare principale CCP per mercati repo europei

Euronext

(Teleborsa) -, la più grande infrastruttura di mercato pan-europea, ha, la prima fase di unavolta ad ampliare l'accesso, migliorare l'efficienza dei margini e sfidare i modelli tradizionali nei mercati europei dei finanziamenti garantiti. Come pilastro del piano strategico annunciato a novembre 2024, la Repo Expansion Initiative mette in atto la visione di Euronext di costruire un'infrastruttura post-trading paneuropea completamente integrata.Forte dicome principale CCP per i, questa espansione segna l'inizio di un'implementazione graduale che estenderà l'accesso ai partecipanti internazionali e introdurrà nuovi vantaggi in termini di compensazione nei mercati del debito sovrano europeo.Negli ultimi anni, Euronext ha profondamente trasformatoin una delle tre principali clearing house in Europa. La Repo Foundation segna un'espansione delle capacità di Euronext Clearing, aprendo i servizi di finanziamento garantito a controparti internazionali e introducendo miglioramenti chiave in termini di efficienza dei margini, gestione del rischio e ottimizzazione delle garanzie."La struttura del mercato repo europeo sta cambiando e le aziende chiedono più di un semplice accesso: necessitano di soluzioni concrete che supportino l'efficienza del capitale, riducano i costi, semplifichino le operazioni e si allineino ai requisiti normativi in ??continua evoluzione - ha detto- La Repo Foundation rappresenta la prima fase della nostra più ampia Repo Expansion Initiative, una strategia pluriennale volta a realizzare un modello di clearing paneuropeo completamente integrato. Con una solida presenza nel mercato repo italiano, un elenco crescente di coperture per titoli di Stato e la maggior parte dei principali membri di clearing già collegati, Euronext è ben posizionata per diventare la clearing house di riferimento per il mercato repo europeo".Con la Repo Foundation, Euronext offre ora servizi di clearing repo per, oltre alla sua consolidata offerta italiana. Per la prima volta, le società internazionali possono aderire alla piattaforma, sia tramite le connessioni Euronext esistenti, sia come partecipanti esclusivamente repo, con un onboarding fluido e operazioni di regolamento scalabili. Nel terzo trimestre del 2025, la copertura sarà estesa ai titoli di Stato francesi, tedeschi, olandesi e belgi, nonché alle emissioni sovranazionali denominate in euro. Nel quarto trimestre del 2025, saranno aggiunti i titoli di Stato austriaci e finlandesi, completando l'espansione iniziale della copertura delle garanzie sovrane da parte di Euronext.Entro il 2026, i clienti avranno inoltre accesso a panieri di General Collateral (GC) competitivi e liquidi, creati con un agente Triparty (TPA) leader nel settore, con compensazione del rischio tra le garanzie correlate. Per ampliare ulteriormente la partecipazione al mercato, Euronext Clearing introdurrà un modello di accesso sponsorizzato nel secondo trimestre del 2026. Entro il, l'intera iniziativa di espansione dei repo sarà operativa, consentendo ai clienti di accedere a tutte le funzionalità, alla copertura dei prodotti e ai vantaggi in termini di capitale.