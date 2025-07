Scuola, risarcimenti docenti e Ata: 10 milioni di euro recuperati da Anief nel 2025

(Teleborsa) - "Nei primi sei mesi del 2025 i legali dell'Anief hanno portato a casa più di 3.800 sentenze favorevoli, per un totale di 9 milioni e 987 mila euro di cui oltre un milione e 600 mila recuperati nel solo mese di giugno. I giudici del lavoro, dunque, continuano a dare ragione alla politica di ricerca della giustizia portata avanti dall'Anief: una strategia vincente che già lo scorso anno, il 2024, ha permesso di recuperare 15 milioni e 361 mila euro a seguito di ben 6.425 sentenze favorevoli". È quanto fa sapere ilin una nota.Lesono diverse: dalle ricostruzioni di carriera prive di periodi di supplenze o di servizi non contemplati in un primo tempo dall'amministrazione scolastica ai mancati scatti stipendiali per i lavoratori a termine, dalla mobilità negata alla mancata monetizzazione delle ferie sebbene non siano state mai richieste dai precari con contratto breve e saltuario e nemmeno sollecitate dai presidi, dal pieno recupero della Carta del docente non assegnata ai precari fino alla mancata presenza in busta paga di voci stipendiali importanti come Rpd (per i docenti) e Cia (per il personale Ata)."Le continue e crescenti vittorie prodotte nelle aule di giustizia da parte dei nostri legali – sempre ben coordinati da Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi – ci danno ulteriore fiducia ad andare avanti nel chiedere risarcimenti equi, a tutela quasi sempre dei lavoratori professionalmente più fragili perché precari o neo-assunti in ruolo. Continueremo quindi a farlo, convinti sempre più – commenta– che questa è la politica giusta che un sindacato serio e combattivo, quale è l'Anief, deve perseguire, sempre nell'intento di difendere chi è più soggetto ad essere danneggiato, se non discriminato, da norme a dir poco discutibili se non del tutto da rifare".