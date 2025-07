TNGP, nuova governance dopo distacco da OneDay. Fatturato stabile

(Teleborsa) -(TNGP), gruppo nato da da OneDay Group che raggruppa sotto un'unica visione le agenzie Together, Mambo, ZooCom, Artena, Offsite e Glint, ha, stabile rispetto all'anno precedente, con il management che evidenzia come nell'ultimo anno abbia concentrato gli investimenti per il futuro su governance, riassetto societario e profitability.Insieme al CEO, già AD di ZooCom, Equity Partner di OneDay Group e Co-Founder di Together e Mambo, la nuova governance vede affiancati come Managing Partner, già Equity Partner di OneDay Group e Managing Director di ZooCom, responsabile del polo "growth" per sales & marketing, e, già Co-Founder di Together e Mambo, responsabile della gestione operativa.La piattaforma, creata nel 2022, si è distaccata ufficialmente a fine 2024 daall'interno della nuova governance e partner all'interno della nuova riorganizzazione. I soci di maggioranza sono ora Alessandro Gatti, Ludovico Milani e Tommaso Ricci, mentre tra i soci minori - oltre a OneDay - compaiono anche Enrico Tovaglieri, Pietro Gerolimetto, Andrea Bettini e Cristian Goglio.La missione di TNGP è quella di. Ogni agenzia di marketing e comunicazione, infatti, all'interno ha la propria specializzazione, ma condividono tutte la stessa mission del gruppo, racchiusa nel nome: "Next Generation", che indica l'impegno costante per garantire ai clienti elevati standard di eccellenza e innovazione nelle diverse aree di specializzazione; "Platform" che indica la capacità di progettare strutture flessibili in grado di combinare le competenze di TNGP con l'identità, il modello di business e gli obiettivi di marketing e comunicazione dei diversi clienti in un modo unico e personalizzato, mixando le competenze delle companies e lavorando in maniera integrata su obiettivi complessi."Questo passaggio segna l'per TNGP, il cui obiettivo è fornire all'azienda e alle sue persone la migliore infrastruttura possibile per affrontare il prossimo step del nostro percorso e della nostra crescita - commenta Alessandro Gatti, CEO di TNGP - La nostra evoluzione nasce dalla volontà di integrare le competenze e le energie dei soci, dei team e delle companies, creando una piattaforma ancora più flessibile, innovativa e orientata ad una collaborazione integrata con i partner. Lasul mercato, insieme alla sempre più spinta asincronia tra le esigenze delle aziende e l'offerta di talento e competenze, sta creando un grande spazio in cui dovremo essere bravi a posizionarci nel prossimo triennio".La nuova governance sarà responsabile di un, distribuite tra le sedi di Milano e Barcellona.