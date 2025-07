Wall Street in rialzo nonostante minacce Trump di dazi a rame e prodotti farmaceutici

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli, in attesa che vengano raggiunti accordi con i partner commerciali globali. Ieri, Trump ha minacciato un dazio del 50% sul rame e tariffe su semiconduttori e prodotti farmaceutici. Ciò è avvenuto appena un giorno dopo aver mandato lettere a 14 partner commerciali per comunicare le aliquote tariffarie che entreranno in vigore il 1° agosto.Tra i partner che si sono espressi oggi sui negoziati, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'per raggiungere un accordo, ma si sta preparando a qualsiasi risultato.Nel frattempo, il Segretario al Tesoroha affermato che leagli Stati Uniti quest'anno (i dazi sono comunque pagati dagli importatori e non dai paesi di origine della merce) e ha previsto che la cifra potrebbe salire a 300 miliardi di dollari entro la fine di dicembre.In assenza di dati macro significativi, gli operatori analizzeranno i, la cui pubblicazione è prevista per le 20 ora italiana, per eventuali indizi sul percorso dei tassi. La banca centrale ha lasciato invariato il costo del denaro a un intervallo obiettivo tra il 4,25% e il 4,5% durante la riunione, citando un approccio attendista per le decisioni future, man mano che l'impatto dei dazi di Trump diventa più chiaro. Successivamente, il presidente Jerome Powell ha ribadito questa posizione cauta e ha indicato che la Fed avrebbe probabilmente già tagliato i tassi se non fosse stato per l'incertezza legata ai dazi.Guardando ai, ilsale dello 0,49% a 44.459 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.257 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,64%).