Cybersicurezza: 1 PMI su 4 teme la chiusura per attacchi informatici

(Teleborsa) - Secondo una nuova ricerca condotta dasu un campione diDi fronte a frodi digitali sempre più sofisticate, le piccole imprese europee fanno sempre più fatica a difendersi dai rischi informatici. Un problema tutt’altro che marginale, considerando che le PMI, ben 23 milioni, rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale europeo e danno lavoro a circa tre quarti della forza lavoro del continente.Nonostante il crescente numero di minacce informatiche,. Il 76% degli intervistati italiani (vs 67% media EU) riconosce la necessità di migliorare la propria conoscenza in materia di cybersicurezza - una consapevolezza ancor più diffusa in Irlanda (83%), Polonia (82%), Portogallo (79%) e Italia (76%)., mentre il 9% ha segnalato addirittura di aver perso dei clienti, dati che rispecchiano la media UE. Tuttavia, l’impatto va oltre le vittime dirette: il 51% degli intervistati in Italia (contro il 42% della media europea) conosce almeno un collega che è stato preso di mira dai truffatori.Quasi, con percentuali particolarmente elevate in Slovacchia (80%), Polonia (79%) e Spagna (68%). Anche in Italia, quasi la metà degli imprenditori (46%) ammette che il rischio di frode li rende cauti nel pianificare l’espansione del proprio business. Inoltre, il 28% (vs 25% EU) teme che un attacco informatico possa portare alla chiusura della prioria attività.I giovani imprenditori europei mostrano più timore verso i rischi correlati alla sicurezza informatica:. Per il 61% della Gen Z, le frodi rappresentano infatti un ostacolo concreto allo sviluppo del proprio business."Con le frodi digitali in aumento, è", afferma. "La nostra ricerca mette in luce l’urgenza di migliorare la formazione, rafforzare le difese e promuovere la collaborazione settoriale per tutelare le imprese. Le, e la loro resilienza è fondamentale per lo sviluppo delle comunità"., aggiunge: "Le minacce informatiche rappresentano una delle sfide più complesse per le PMI. Con un’impresa su quattro che teme di dover chiudere a causa di un attacco,Come Mastercard, siamo impegnati nel fornire alle piccole imprese le risorse necessarie per pianificare un piano di difesa e affrontare un panorama digitale sempre più dinamico e complesso."In occasione della celebrazione del suo primo anniversario, il Mastercard European Cyber Resilience Centre (ECRC) ha fatto luce sulInaugurato nel maggio 2024 a Waterloo, in Belgio, per rafforzare la resilienza informatica nella regione, loffrendo supporto concreto a istituzioni, aziende e consumatori. Composto originariamente da 20 team, oggi conta oltre 30 gruppi specializzati, tra cui esperti di intelligence, specialisti nel recupero tecnico e manager delle crisi, che lavorano insieme per proteggere l’economia digitale.In stretta collaborazione con i centri nazionali di intelligence informatica, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria e le banche centrali in tutta Europa - tra cui ECRB, Europol, FS-ISAC, INTERPOL, la Banca Nazionale del Belgio, e le agenzie britanniche NCA e NCSC - l’ECRC promuove le migliori pratiche nella prevenzione e nella risposta alla criminalità informatica, aiutando istituzioni e cittadini a sviluppare una maggiore resilienza contro le minacce in continua evoluzione.Poiché i criminali informatici continuano a perfezionare le proprie tecniche,affinché i piccoli imprenditori possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: servire i propri clienti. Tra le innumerevoli iniziative, Mastercard ha adattato il suo strumento di punta per la valutazione delle vulnerabilità, RiskRecon, al mondo delle piccole imprese attraverso My Cyber Risk, che consente di individuare, prioritizzare e affrontare le minacce informatiche nel proprio ambiente online. Il servizio ID Theft Protection offre monitoraggio, avvisi e soluzioni per proteggere l’identità. Il Mastercard Trust Center è una piattaforma che mette a disposizione di piccoli imprenditori ricerche, risorse e strumenti in un’ottica collaborativa.Mastercard sta inoltre ampliando la portata della sicurezza informaticaIn collaborazione conha lanciato un marketplace dedicato a imprese di tutte le dimensioni per trovare e implementare facilmente soluzioni personalizzate di cybersecurity e gestione del rischio.