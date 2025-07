Landi Renzo avvia attività per l'accesso alla composizione negoziata della crisi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha deliberato did'impresa (CNC), con richiesta di nomina di un esperto indipendente, al fine di superare la situazione di temporanea e transitoria tensione finanziaria che sta attraversando, mediante una negoziazione ordinata del debito bancario e finanziario con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale e perseguire una profittevole gestione aziendale.In particolare, la decisione in merito all'avvio della CNC è stata attentamente valutata come ladella società, nonché a preservare il valore aziendale a beneficio di tutti gli stakeholders e contestualmente la più opportuna anche alla luce di quanto comunicato al mercato in data 26 giugno 2025 con particolare riferimento, tra l'altro, all'impossibilità di rispettare puntualmente gli impegni contrattuali afferenti ad alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine e, pertanto, della necessità di avviare interlocuzioni con il ceto bancario nel contesto di possibili operazioni straordinarie volte a supportare lo sviluppo futuro delle attività del Gruppo nonché una razionalizzazione dei costi.