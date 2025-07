BCE, Panetta: politica monetaria dovrà restare improntata a flessibilità e pragmatismo

(Teleborsa) - Nei prossimi mesi ladella Banca centrale europea (BCE) dovrà "". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,, all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) presso l'Università Bocconi di Milano."Il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento segna un progresso significativo, ma il- ha aggiunto - In questo contesto, sarà fondamentale continuare a valutare di volta in volta le prospettive e i rischi per la stabilità dei prezzi".Secondo Panetta, il ripristino della stabilità dei prezzi e la disponibilità di un ampio spazio di manovra collocano comunque il Consiglio direttivo "per valutare attentamente le sue prossime mosse".Il Governatore della Banca d'Italia ha ricordato che le più recentidell'Eurosistema indicano una discesa dell'inflazione all'1,4 per cento all'inizio del 2026, seguita da un ritorno al 2 nell'anno successivo. Le proiezioni, tuttavia, "si basano su ipotesi relative ai prezzi dell'energia e al tasso di cambio euro-dollaro - due variabili notoriamente volatili - che gli". Inoltre, l'incertezza geopolitica in Medio Oriente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i livelli ipotizzati e, al tempo stesso, l'euro si è apprezzato ben più del previsto rispetto al dollaro."Una ulteriore,che saranno effettivamente applicati dagli Stati Uniti - ha detto Panetta - Le proiezioni assumono il mantenimento delle misure oggi in vigore, che sottrarrebbero mezzo punto percentuale alla crescita nell'area dell'euro tra il 2025 e il 2027, con effetti contenuti sull'inflazione. Dazi più elevati e un'incertezza prolungata sulle politiche commerciali determinerebbero effetti ben peggiori sulla crescita e potrebbero influenzare le dinamiche inflazionistiche"Se i rischi al ribasso sulla crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, saràmonetario", ha sottolineato il Governatore.