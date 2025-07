Donnarumma (AD FS): "Vogliamo contribuire al futuro ferroviario dell'Ucraina"

(Teleborsa) - "Si tratta di un accordo firmato oggi, ma lavoriamo da tempo con l'Ucraina. L'Collaboriamo da sempre con Paesi stranieri e siamo uno dei maggiori vettori di trasporto in Europa. La non facile geologia della nostra Penisola ci ha permesso di migliorare e diventare più capaci. Le esperienze estere, inoltre, hanno anche migliorato le competenze nell'ambito del trasporto delle persone. Vogliamoe abbiamo la sana ambizione di sviluppare anche quello europeo".Con queste parole,, ha commentato la firma del Memorandum of Cooperation (MoC) con ilL’accordo è stato firmato a Roma in occasione dellal’appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina. Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituito, che si riunirà almeno quattro volte all’anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo FS si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino.Con questa iniziativa, ilcontribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino.