Lega del Filo d’Oro, nell'ultimo anno assistite 1.271 persone sordocieche: è il numero più alto mai registrato

(Teleborsa) - Il 2024, sessantesimo anno di attività della, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e consolidamento della Fondazione, che continua a rafforzare la propria presenza e il proprio impatto a livello nazionale. Un anno che si conferma di crescita, registrando il numero più alto die dierogate nella storia della Fondazione e in cui sono aumentate le attività realizzate e i programmi di ricerca avviati, a testimonianza di un impegno costante che guarda con determinazione al futuro.Sono state, (+3% rispetto al 2023), le persone conche, insieme alle loro famiglie, hanno ricevuto uno o più servizi nelle varie modalità. Le(a tempo pieno e degenza diurna) erogate daisono state 72.152, con un incremento del 3,4% nel raffronto con l'anno precedente, commisurato ai posti letto disponibili e alle modalità di saturazione previste. Quale risultato del progressivo ampliamento delladella Lega del Filo d'Oro, i Servizi e le Sedi Territoriali sono stati punto di riferimento per 1.000 persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, con una crescita del 18% rispetto al 2023.Oltre al potenziamento dei servizi offerti, in sinergia con gli Enti e i servizi del territorio, ha contribuito al risultato l'apertura della Sede Territoriale e Centro Studi "” a(AQ), primo punto di riferimento in Abruzzo, che ha portato la Fondazione a essere presente in 11 regioni italiane. La Fondazione prosegue il suo percorso di espansione territoriale con nuovi progetti in arrivo in, dove è stata attivata il mese scorso una nuova Sede Territoriale a(CS) e in Sardegna, oltre a un futuro Centro Residenziale sul territorio nazionale.Il quadro emerge dalche laha presentato questa mattina presso l'Università degli Studi di Milano, alla presenza di Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro; Carlo Fiorio, Prorettore alle Politiche di sostenibilità di bilancio - Università degli Studi di Milano; Alessandro Missale, Direttore Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano; Clodia Vurro, Responsabile scientifico del progetto, Università degli Studi di Milano; Barbara Duca, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Fondazione Lega del Filo d'Oro; Roberto Costantini, Direttore Generale Fondazione Lega del Filo d'Oro e Dea Palmitessa, Area Manager Area Public Sector Centro Nord, UniCredit S.p.A., con la moderazione di Stefano Arduini, Direttore Vita."Il 2024 per noi è stato un anno particolarmente significativo: il 20 dicembre, infatti, la Lega del Filo d'Oro ha compiuto sessant'anni. Abbiamo scelto di celebrare questo traguardo con lo sguardo rivolto alle sfide che ancora ci attendono, a cominciare dall'apertura di nuovi Centri e Sedi in regioni in cui non siamo presenti e dall'attuazione della riforma della disabilità, ma con la solida consapevolezza della forza delle nostre radici e della vicinanza di tanti sostenitori - ha dichiarato, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - La presentazione del Bilancio Sociale rappresenta un momento importante non solo per restituire con trasparenza il lavoro svolto, ma anche per fermarci a riflettere sul senso del nostro agire. Per noi, il verbo 'misurare' non richiama adempimenti burocratici che vincolano il fare, ma è l'elemento che sta alla base di un agire costantemente proiettato verso il futuro. È un modo per non essere costretti a rincorrere le cose, ma anche per sapere quanto e come è possibile alzare via via l'asticella, per crescere in maniera sostenibile. Insieme abbiamo scritto una grande storia, ma davanti – insieme – abbiamo un grande futuro da costruire".