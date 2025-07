Nagel (Mediobanca): transazione MPS ha molte anomalie, azionisti avevano già un piano

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Ladasu". Lo ha affermatodi Mediobanca, nella conference call che ha seguito l'approvazione del comunicato dell'emittente sull'OPS della banca senese, che è partita oggi.La prima anomalia, ha evidenziato, "è ile la presenza dei nostri due maggiori azionisti in MPS, che sono entrati simultaneamente in MPS nel novembre scorso, chequando sono entrati, perché altrimenti non c'era motivo di investire centinaia di milioni di euro in un momento in cui erano molto esposti a titoli finanziari italiani. Questo è confermato dal fatto che hanno incrementato le loro quote immediatamente, con l'entrata nel CdA, e poi MPS ha annunciato l'operazione. Non è credibile quello che dice il CEO di MPS dice: questa transazione è stata preparata da tutti".Nagel ha ricordato che la transazione non è amichevole e che è diversa dalle altre transazioni ostili che pur si vedono sul mercato: "Avere gli stessi azionisti da una parte e dall'altra, l'assenza di premio e la circostanza che l'offerente è più piccolo della target generano, invece di avere una Mediobanca standalone o una Mediobanca con l'operazione".Il CEO di Mediobanca ha inoltre citato glida parte dei grandi azionisti e di alcuni fondi pensione italiani. Nonostante la transazione su Banca Generali fosse stata apprezzata da broker e proxy advisor, "e quindi abbiamo deciso di posporre l'assemblea per rassicurare gli azionisti".Nagel ha citato come anomalia anche "il. Ha venduto blocchi a certi azionisti, ma sta tenendo il controllo de facto del board di MPS, con circa il 50% dei membri che fanno a esso riferimento inclusi presidente e CEO, e allo stesso tempo sta utilizzando il Golden power nel consolidamento bancario, imponendo divieti o strette raccomandazioni ad alcuni dei consolidatori. Questa situazione ha fatto sì che alcuni attori abbiamo scelto - direttamente o indirettamente - di appoggiare o meno la transazione, anche perchè altri azionisti di Mediobanca hanno altri interessi in Italia che sono stati toccati da questa situazione".Il banchiere ha sottolineato che gli investitori istituzionali e di lungo termine "sono preoccupati dalla transazione e alcuni hanno abbassato le loro quote nella banca. Poi ovviamente ce ne sono altri che hanno differenti visioni o interessi, come quelli che sono interessati al merger arbitrage e che non rimarranno nell'entità dopo l'operazione. Il".